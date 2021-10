Meda sempre più connessa: wi-fi gratuito nei parchi e nelle piazze

Meda sempre più connessa: a costo zero per il Comune attivato da oggi, giovedì 30 settembre 2021, il wi-fi gratuito nei parchi e nelle piazze.

Wi-fi gratuito, ecco dove

Da oggi sono disponibili i collegamenti per utilizzare gratuitamente Internet in vari punti della città. Sono stati infatti ultimati i collaudi nelle diverse zone dove i cittadini potranno senza alcun costo utilizzare la rete grazie all’installazione di hotspot wi-fi.

Le zone interessate sono:

• Piazza Municipio, piazza e cortile interno (due installazioni)

• Piazza della Repubblica

• Piazza Cavour – Parco Emanuele De Ermenulfis (due installazioni)

• Via Giovanni XXIII – piazza Dozio (due installazioni)

• Via Tre Venezie – Area mercato Polo – parco Beretta Molla (due installazioni)

• Via Alessandro Manzoni – Parco Ermanno Olmi (due installazioni)

• Via Pace – Parco Cesare Tagliabue (due installazioni)

Il sindaco: "Una città più smart"

“La nostra Amministrazione ha fortemente voluto questa realizzazione per una città più smart e per consentire ai cittadini di accedere alla rete agevolmente e senza costi - dichiara il sindaco Luca Santambrogio - Un beneficio che non graverà sulle casse comunali: infatti, grazie all’adesione al bando dell’Unione Europea “Wifi4Eu”, segnalato e seguito inizialmente dal consigliere Serena Tagliabue che ringrazio, al Comune sono stati assegnati 15mila euro per la realizzazione di aree wi-fi sul territorio”.