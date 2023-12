Meda, un murale per corso Matteotti

In attesa della riqualificazione più generale attesa da anni, corso Matteotti a Meda ha visto nei giorni scorsi la realizzazione di un murale dell’artista Cheone, all’anagrafe Cosimo Caiffa.

Un murale per corso Matteotti

Si tratta di 50 metri quadrati all’inizio della via: nella fattispecie, lo sguardo sognante di un bambino verso un obiettivo, la luna, per aggrapparlo e renderlo luminoso con la gioia e il sorriso.

"Grazie a sindaco e Giunta che mi hanno dato carta bianca per potermi esprimere, e questo credo sia la cosa più importante per un artista, comunque penso che questo si rispecchi nel lavoro che ho eseguito – ha commentato Cheone – Mi ha fatto piacere che i cittadini di Meda di ogni età che sono passati in questi giorni siano stati felici di questa iniziativa".

"Togliamo i muri dall'anonimato"

Soddisfatta anche l’Amministrazione comunale:

"Meda, con questo primo progetto su ampia superficie, anima i suoi muri togliendoli dall’anonimato, è un piacere ospitare un’opera di un artista come Cheone», ha chiosato il sindaco Luca Santambrogio.

"Continuiamo a far crescere e diffondere arte e cultura a 360 gradi – aggiunge l’assessore alla Cultura, Fabio Mariani – L’arte si fa strada, continua a essere focale l’attenzione a creare momenti fisici e immateriali che portano crescita e attenzione verso ciò che ci circonda".

Un concorso per la scuola

E a breve la Giunta ripeterà l’iniziativa: nei prossimi mesi verrà infatti lanciato un concorso, riservato agli under 30, per abbellire il muro della scuola Traversi in via Brianza. "E’ il primo passo per la riqualificazione di corso Matteotti che prenderà il via nei prossimi mesi – ha evidenziato l’assessore alla Riqualificazione del centro storico e Giovani Stefania Tagliabue - E’ un nuovo percorso per donare a Meda spazi sempre più vivibili e coinvolgenti".