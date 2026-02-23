Memoria e sport con il torneo The Brothers

Al Biliards Club Desio la finale del torneo memorial dedicato ai due amici Luigi Minardi e Max Lombardi. A trionfare è stato Salvatore Mannone

Una competizione di biliardo per ricordare due grandi amici e la loro passione comune: al Billiards di Desio si è tenuta sabato l’ultima giornata del torneo The Brothers, dedicato alla memoria di Luigi Minardi e Max Lombardi.

Le parole di Mariangela Minardi

La competizione ha avuto inizio il 4 febbraio ed è proseguita fino al 21 febbraio.

“Questa iniziativa è nata dal desiderio di ricordare il mio gemello Luigi e il suo amico Max usando la passione che condividevano e che li ha fatti conoscere ormai tanti anni fa – ha spiegato Mariangela Minardi, titolare del Billiards Club Desio, riconosciuto come centro sportivo di eccellenza dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo – Questo locale è nato grazie a mio fratello, che lo ha aperto nel 2012, e da quando non c’è più la mia missione è diventata portare avanti il suo progetto, il suo sogno”.

La classifica finale

L’ultima giornata del torneo ha visto sfidarsi numerosi giocatori, e dopo diverse ore si è arrivati alla competizione finale. La sfida ha visto trionfare Salvatore Mannone, grande amico di Luigi, che negli anni gli ha fatto da mentore, su David Martinelli, arrivato da Firenze per competere.

“Voglio fare i complimenti a entrambi i finalisti, ma vedere Salvatore sul gradino più alto del podio è una grande emozione, lui era il pupillo di mio fratello, ha imparato tanto da Luigi”, ha raccontato Minardi.

Al terzo posto, a parimerito, si sono classificati Stefano Alasso ed Ennio Campostrini. Presenti alla finale anche l’assessore Fabio Arosio e il sindaco di Desio, Carlo Moscatelli, che ha preso la parola durante le premiazioni:

“Ringrazio Mariangela per averci invitati a questo evento così emozionante – ha dichiarato Moscatelli – Di oggi mi ha colpito il racconto che avete fatto di queste due persone unite da una amicizia molto forte e da una grande passione: è bellissimo pensare a quante volte si sono sfidati senza mai perdersi”, ha concluso.

Il ricordo dei due amici

Mariangela Minardi ha ripreso la parola alla fine della competizione per ricordare le storie del fratello e del suo amico: