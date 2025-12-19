Servizio di ristorazione scolastica: a Cesano Maderno dal secondo figlio in su il costo del pasto verrà ridotto del 15 per cento.

Mensa scolastica, arriva lo sconto per le famiglie con più figli

Il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora all’Istruzione, Rosanna Arnaboldi, lo hanno comunicato nei giorni scorsi ai rappresentanti dei genitori che avevano chiesto all’Amministrazione comunale di introdurre alcune misure a sostegno delle famiglie degli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo a fronte dell’aumento dei costi dei pasti.

Uno sconto ulteriore del 15 per cento sulle tariffe della mensa

Gli Uffici comunali hanno effettuato un’analisi puntuale, dalla quale è emerso che sono 313 i nuclei familiari residenti con più figli in età scolare (dati aggiornati ad ottobre 2025). In base a questa analisi l’Amministrazione comunale ha scelto di individuare all’interno del bilancio, con l’intervento dell’assessore competente, il vicesindaco Francesco Romeo, le risorse necessarie per introdurre uno sconto ulteriore del 15 per cento sulle tariffe della mensa, a partire dal secondo figlio in avanti, in base alle fasce Isee di appartenenza. Per le famiglie che pagano la tariffa piena di 6,70 euro a pasto, lo sconto sarà pari a 1 euro; sulla fascia Isee più bassa il Comune interviene già con un contributo pari a 4,69 euro a pasto.

“I rappresentanti delle famiglie si sono dichiarati soddisfatti dell’intervento dell’Amministrazione comunale, una misura concreta di sostegno e un importante segnale di attenzione alle esigenze dei genitori dei bambini iscritti alla ristorazione scolastica – ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca a margine dell’incontro – L’incontro è stato un momento di confronto e di ascolto che conferma l’apertura del Comune al dialogo con le famiglie per affrontare insieme le scelte che riguardano i servizi scolastici”.

Gli sconti entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio

Gli sconti entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio. L’ammontare complessivo stanziato dal Comune per l’operazione “è pari a 42mila, che si aggiungono ai 400mila euro che avevamo già destinato a contenere l’aumento delle tariffe della ristorazione scolastica introdotto a settembre dopo la gara d’appalto”, ha sottolineato il sindaco Gianpiero Bocca.

La critica di Con Bosio per Cesano in Consiglio comunale

L’operazione non è passata inosservata alla civica Con Bosio per Cesano, che ieri sera, giovedì, in Consiglio comunale, ha rivendicato la sua battaglia contro il caro mensa: