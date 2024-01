Mensa scolastica, tante novità

Novità nel servizio di ristorazione scolastica a Biassono. A comunicare le novità è l'assessore alla Pubblica Istruzione, Ilaria Rivolta, in una lettera alle famiglie.

Novità nella mensa scolastica

"In relazione al servizio di ristorazione scolastica, a seguito di nuova aggiudicazione dello stesso e grazie alla collaborazione della ditta aggiudicataria Sodexo Italia spa, siamo lieti di condividere alcune novità che il Comune di Biassono ha introdotto, in condivisione con la

Commissione Mensa, a partire dall’anno scolastico in corso, così come riassunte nel volantino (sotto) e di seguito brevemente illustrate - scrive l'assessore Rivolta nella lettera alle famiglie - La prima grande novità riguarda la consegna, a tutti i bambini frequentanti le due scuole

primarie, di una doggy bag. Si tratta di una piccola borsa termica adatta al contatto con gli alimenti, lavabile, riutilizzabile e riciclabile. Tale proposta ha l’obiettivo di recuperare pane, frutta e dessert a lunga conservazione e ridurre gli sprechi, rendendo i bambini protagonisti

consapevoli, realizzando così un’azione educativa importante. Con la consegna della doggy bag ricevete una lettera nella quale troverete tutte le informazioni necessarie per il suo utilizzo".

Un menù speciale ogni mese

"Per tutta l’annualità - prosegue l'assessore - verrà servito ogni mese ai bambini un menù speciale e in particolare:

- menù regionali, per far scoprire loro le tradizioni e le usanze in tavola del nostro Paese;

- menù stagionali, per far conoscere loro il momento giusto per fare uso delle numerose

materie prime;

- menù in occasioni di ricorrenze particolari (Natale, Pasqua ecc.);

- menù a sorpresa (pic nic) per festeggiare la fine della scuola.

Qualche giorno prima dei vari appuntamenti, predisporremo un volantino che pubblicheremo nell’apposita sezione del sito internet comunale e che la scuola vi trasmetterà tramite la piattaforma ClasseViva. Realizzeremo, poi, dei cartelloni per i bambini che saranno appesi nei refettori".

Verrà attivato il servizio La posta del cuo...co

"Nei due refettori delle scuole primarie verrà, inoltre, attivato il servizio La posta del cuo...co. Attraverso un simpatico box dedicato, i bambini potranno così esprimere i loro desideri o dubbi compilando un bigliettino in formato letterina indirizzato direttamente alla cuoca e imbucato nel box che verrà posizionato all’ingresso delle due mense. Ogni mese l’Ufficio Istruzione ritirerà le letterine e, dopo averle condivise e valutate con la ditta Sodexo, alcune di loro riceveranno risposta direttamente dalla cuoca Cristina".

Colazione a scuola e serata con lo chef

"Verrà mantenuta l’iniziativa Colazione a scuola, appuntamento molto amato dai bambini, che a partire da quest’anno, compatibilmente con il calendario didattico, verrà raddoppiato. Sarà, infatti, proposta in due momenti durante l’anno scolastico. Infine, dedicheremo una Serata con lo chef in cui verrà organizzato un corso di cucina serale, rivolta a soggetti che verranno appositamente individuati dalla Commissione Mensa. Per il primo appuntamento avremmo il piacere di invitare dieci genitori rappresentanti, individuati all’interno del Comitato Genitori.

Con l’auspicio che tali novità possano essere apprezzate dagli alunni e dalle loro famiglie e con l’intento di aumentare ancor più il gradimento del servizio di ristorazione scolastica, l’Amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione" conclude l'assessore Ilaria Rivolta.