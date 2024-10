L’Amministrazione comunale di Vimercate ha valutato opportuno prevedere in alcune zone del territorio comunale la possibilità per gli operatori del commercio ambulante di fornire il servizio di vendita di prodotti alimentari e non alimentari che in quei luoghi è carente.

Mercati nelle frazioni e nei quartieri di Vimercate, pubblicata una manifestazione di interesse

Le zone individuate sono sei, rispettivamente a Velasca in via Kennedy; a Oreno in via Carso; a Ruginello in via Diaz e tre in Vimercate in via Bice Cremagnani, via Fiume e via Brianza. Per ogni zona è possibile assegnare fino ad un massimo di tre posteggi destinati alla collocazione di un banco di vendita.

L’Amministrazione Comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione dei 18 posteggi.

L’indagine è finalizzata all’individuazione di soggetti idonei alla cui assegnazione poi si provvederà attraverso un bando pubblico.

La durata della concessione è pari a cinque anni dalla data di rilascio della concessione senza possibilità di rinnovo tacito; al termine del periodo di concessione il Comune potrà indire una nuova procedura di concessione dell’area.

In questa prima fase sono ammesse tutte le merceologie e gli interessati possono proporre la propria modalità di utilizzo di qualsiasi durata e per qualunque giorno della settimana, purché non inferiori ad una mezza giornata alla settimana e per un periodo minimo di sei mesi all’anno.

Esaminate e valutate le risposte alla manifestazione di interesse sarà successivamente pubblicato un bando che terrà conto di quanto emerso.

Come inviare le domande

Le domande devono essere inviate entro venerdì 15 novembre 2024 esclusivamente via pec all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it secondo le indicazioni presenti nel bando pubblicato sul sito comunale.

Per richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Tecnico inviando una mail all’indirizzo sut@comune.vimercate.mb.it. oppure telefonando ai numeri 0396659215/231.

(foto archivio)