Mercatini, pista di pattinaggio, concerti e solidarietà: tutti gli eventi per il Natale 2025

L’Amministrazione comunale presenta Desio in fiaba: il palinsesto di eventi per il periodo di Natale con oltre 50 giorni di proposte dal 20 novembre al 6 gennaio.
Tutti gli eventi per il Natale 2025 a Desio
Quest’anno sarà possibile farsi catturare dalla magia delle feste vivendo il centro di Desio che sarà abbellito da luminarie, installazioni e proiezioni. Il tema scelto è quello delle fiabe: si potrà passeggiare accanto alle riproduzioni dei protagonisti più amati di sempre che avranno un’altezza fino a 3 metri. Ci saranno il Piccolo Principe, l’Omino di Pan di Zenzero, la Renna Rudolph fino allo Schiaccianoci e alle immancabili renne di Babbo Natale. Completeranno l’atmosfera le proiezioni a tema natalizio in piazza Conciliazione.
Una mappa per scoprire le installazioni
Nel periodo natalizio si potranno scoprire le varie installazioni luminose che impreziosiranno una decina di punti caratteristici del centro di Desio: si potrà seguire una vera e propria mappa per scoprirle una dopo l’altra. “Tutto questo è stato possibile grazie anche al contributo concreto di una decina di realtà imprenditoriali e commerciali che amano la nostra città – aggiunge l’Assessora al Commercio ed Eventi -. A loro va il nostro ringraziamento per aver condiviso lo stesso nostro spirito”. L’accensione delle luminarie è in programma per giovedì 20 novembre a partire dalle ore 16:30 in piazza Conciliazione. Poi domenica 23, sarà la volta dell’albero di Natale e delle proiezioni dalle ore 17. Durante il periodo natalizio ci saranno anche il trenino per il centro (nelle giornate di sabato 29 novembre e martedì 6 gennaio) e la pista di pattinaggio in piazza don Giussani fino all’Epifania.
“Ci saranno oltre una ventina di occasioni per vivere la nostra città nel periodo più bello dell’anno. Grazie alle nostre associazioni il ventaglio di proposte è davvero ampio: avremo modo di emozionarci assistendo a cori e concerti, ma anche affascinarci ascoltando fiabe o guardando uno spettacolo – anticipa l’Assessore alla Cultura, Giorgio Gerosa -. Abbiamo voluto che questo Natale sia partecipato già dalla sua proposta che mette insieme sensibilità e gusti differenti per anticipare un modo di lavoro che vogliamo estendere ai prossimi anni”.
“Natale è attesa, voglia di incontrarsi e stare insieme. È bello vedere come ognuno dia il proprio contributo con una visione di insieme: le associazioni, i commercianti e gli imprenditori, la parrocchia e tutto il mondo sociale e sportivo – dichiara il Sindaco Carlo Moscatelli -. Sarà emozionante incontrarci per Desio e scambiarsi gli auguri in questo clima di magia e partecipazione insieme alle persone a noi care”.
Programma
Giovedì 20 novembre
Illuminiamo Desio
Accensione luminarie | dalle ore 16:30
Segue spettacolo “Diritto a stupirsi” con Magic Lese
a cura di Stripes | Piazza Conciliazione
Domenica 23 novembre
Accendiamo albero e proiezioni
dalle ore 17
Segue spettacolo “Accendiamo il Natale”
a cura di Desio nel Cuore | Piazza Conciliazione
Sabato 29 novembre – ore 16
Spettacolo Marching Band Carugo
a cura della Pro Loco
da via Garibaldi/Borghetto a piazza Conciliazione
Domenica 30 settembre . ore 16
Babbo Natale incontra i bimbi
a cura della Pro Loco
Largo Alpini
Domenica 30 novembre – ore 21
Prepariamoci al Santo Natale
Concerto gospel
a cura del Rotary Club SeDeCa
Basilica dei Santi Siro e Materno
Ingresso a pagamento
Sabato 6 dicembre – dalle ore 16
Fiabe in piazza
Racconti musicali itineranti
a cura di Cartanima
per le vie del centro
Domenica 7 dicembre – ore 16
Cantiamo Insieme
a cura della Pro Loco con Nunzia Raia
Largo Alpini
Domenica 7 dicembre – ore 18
La prima della Scala in diretta
a cura degli Amici della Musica HVK
Spazio Stendhal
Domenica 7 e lunedì 8 dicembre – dalle ore 10 alle 19
Mercatini in villa – X edizione
a cura dell’Associazione Contrada Dugana
Domenica dalle ore 16:30 canti natalizi con Ensemble Corale Echo di Desio
Villa Tittoni
Lunedì 8 dicembre – ore 16
Zaffirino e le fiabe di Natale
Favole, filastrocche per grandi e piccini
a cura di Arden
Spazio Stendhal
Lunedì 8 dicembre
Concerto di Natale
a cura del Coro Santuario del Crocifisso
presso la chiesa Santi Pietro e Paolo
con l’Ensemble Corale Echo
Sabato 13 dicembre – ore 16
Le 7 luci di Natale
Spettacolo teatrale per bambini
a cura di MondoVisione
Spazio Stendhal
Sabato 13 dicembre – ore 17
Spettacolo di Mangiafuoco
a cura della Pro Loco
Piazza Conciliazione
Domenica 14 dicembre – ore 16
Il giromondo di Natale
Spettacolo teatrale per bambini
a cura di MondoVisione
Spazio Stendhal
Domenica 14 dicembre
Babbo Natale incontra i bimbi
a cura della Pro Loco
Largo Alpini
Sabato 20 dicembre – dalle ore 16
Fiabe in piazza
Racconti musicali itineranti
a cura di Cartanima
per le vie del centro
Sabato 20 dicembre – ore 21
Magnificat di Vivaldi,
magnificat di Bach
a cura di Coro Città di Desio
Basilica dei Santi Siro e Materno
Domenica 21 dicembre – dalle ore 10
Natale in corsa
a cura di Runners Desio
Partenza da piazza Conciliazione
Domenica 21 dicembre – dalle ore 15:30
Spettacolo della scuola di circo
a cura della Pro Loco
Piazza Conciliazione
Domenica 21 dicembre – dalle ore 17
Un bambino che è luce
Rappresentazione del presepe vivente in quadri
a cura della Comunità Pastorale
Piazza Conciliazione/Sagrato
Martedì 30 dicembre – dalle ore 16
Babbo Natale e il bambino che voleva tutto tutto tutto!
Spettacolo teatrale su prenotazione al n. 0362/392401
Biblioteca Civica
Domenica 4 gennaio – dalle ore 7:30
Stradesio
43esima camminata della Befana
a cura di Gruppo Marciatori Desio
Ritrovo: oratorio BVI
Via Achille Grandi 32
Martedì 6 gennaio – dalle ore 9:30 alle 12:30
Papurogio solidale
Vendita del dolce dell’Epifania
a cura della Pro Loco
Piazza Conciliazione
Martedì 6 gennaio – dalle ore 9:30
Arriva la Befana
a cura della Pro Loco
Piazza Conciliazione
Inoltre:
Sabato 29 novembre
Martedì 6 gennaio
Trenino per il centro
Dal 29 novembre al 21 dicembre
Dono sospeso
a cura di Desio Città Aperta
presso i negozi aderenti
Dal 14 dicembre al 6 gennaio
Mostra presepi
a cura della Comunità Pastorale Desio
presso il Centro parrocchiale di via Conciliazione
Dal 29 novembre al 6 gennaio
Pista di pattinaggio
Il 24 dicembre con Babbo Natale
Il 6 gennaio con la Befana
Piazza Don Giussani
Installazioni
- La renna Rudolph | Largo Baden Powell, fronte villa Tittoni
- L’omino di Pan di Zenzero | Largo Volontari del Sangue
- La casa di Babbo Natale e le sue renne | Largo Alpini
- L’albero di Natale e il giardino incantato | Piazza Conciliazione
- Lo schiaccianoci | Via Garibaldi, angolo via Borghetto
- Il piccolo Principe | Corso Italia, angolo via Fratelli Cervi
- Il magico igloo | Piazza Santa Maria
Inoltre, la facciata del Municipio verso piazza Giovanni Paolo II sarà illuminata e in piazza Conciliazione saranno attive delle proiezioni.