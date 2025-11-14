Mercatini, pista di pattinaggio, concerti e solidarietà: tutti gli eventi per il Natale 2025

L’Amministrazione comunale presenta Desio in fiaba: il palinsesto di eventi per il periodo di Natale con oltre 50 giorni di proposte dal 20 novembre al 6 gennaio.

Tutti gli eventi per il Natale 2025 a Desio

Quest’anno sarà possibile farsi catturare dalla magia delle feste vivendo il centro di Desio che sarà abbellito da luminarie, installazioni e proiezioni. Il tema scelto è quello delle fiabe: si potrà passeggiare accanto alle riproduzioni dei protagonisti più amati di sempre che avranno un’altezza fino a 3 metri. Ci saranno il Piccolo Principe, l’Omino di Pan di Zenzero, la Renna Rudolph fino allo Schiaccianoci e alle immancabili renne di Babbo Natale. Completeranno l’atmosfera le proiezioni a tema natalizio in piazza Conciliazione.

Una mappa per scoprire le installazioni

Nel periodo natalizio si potranno scoprire le varie installazioni luminose che impreziosiranno una decina di punti caratteristici del centro di Desio: si potrà seguire una vera e propria mappa per scoprirle una dopo l’altra. “Tutto questo è stato possibile grazie anche al contributo concreto di una decina di realtà imprenditoriali e commerciali che amano la nostra città – aggiunge l’Assessora al Commercio ed Eventi -. A loro va il nostro ringraziamento per aver condiviso lo stesso nostro spirito”. L’accensione delle luminarie è in programma per giovedì 20 novembre a partire dalle ore 16:30 in piazza Conciliazione. Poi domenica 23, sarà la volta dell’albero di Natale e delle proiezioni dalle ore 17. Durante il periodo natalizio ci saranno anche il trenino per il centro (nelle giornate di sabato 29 novembre e martedì 6 gennaio) e la pista di pattinaggio in piazza don Giussani fino all’Epifania.

“Ci saranno oltre una ventina di occasioni per vivere la nostra città nel periodo più bello dell’anno. Grazie alle nostre associazioni il ventaglio di proposte è davvero ampio: avremo modo di emozionarci assistendo a cori e concerti, ma anche affascinarci ascoltando fiabe o guardando uno spettacolo – anticipa l’Assessore alla Cultura, Giorgio Gerosa -. Abbiamo voluto che questo Natale sia partecipato già dalla sua proposta che mette insieme sensibilità e gusti differenti per anticipare un modo di lavoro che vogliamo estendere ai prossimi anni”. “Natale è attesa, voglia di incontrarsi e stare insieme. È bello vedere come ognuno dia il proprio contributo con una visione di insieme: le associazioni, i commercianti e gli imprenditori, la parrocchia e tutto il mondo sociale e sportivo – dichiara il Sindaco Carlo Moscatelli -. Sarà emozionante incontrarci per Desio e scambiarsi gli auguri in questo clima di magia e partecipazione insieme alle persone a noi care”.

Programma

Giovedì 20 novembre

Illuminiamo Desio

Accensione luminarie | dalle ore 16:30

Segue spettacolo “Diritto a stupirsi” con Magic Lese

a cura di Stripes | Piazza Conciliazione

Domenica 23 novembre

Accendiamo albero e proiezioni

dalle ore 17

Segue spettacolo “Accendiamo il Natale”

a cura di Desio nel Cuore | Piazza Conciliazione

Sabato 29 novembre – ore 16

Spettacolo Marching Band Carugo

a cura della Pro Loco

da via Garibaldi/Borghetto a piazza Conciliazione

Domenica 30 settembre . ore 16

Babbo Natale incontra i bimbi

a cura della Pro Loco

Largo Alpini

Domenica 30 novembre – ore 21

Prepariamoci al Santo Natale

Concerto gospel

a cura del Rotary Club SeDeCa

Basilica dei Santi Siro e Materno

Ingresso a pagamento

Sabato 6 dicembre – dalle ore 16

Fiabe in piazza

Racconti musicali itineranti

a cura di Cartanima

per le vie del centro

Domenica 7 dicembre – ore 16

Cantiamo Insieme

a cura della Pro Loco con Nunzia Raia

Largo Alpini

Domenica 7 dicembre – ore 18

La prima della Scala in diretta

a cura degli Amici della Musica HVK

Spazio Stendhal

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre – dalle ore 10 alle 19

Mercatini in villa – X edizione

a cura dell’Associazione Contrada Dugana

Domenica dalle ore 16:30 canti natalizi con Ensemble Corale Echo di Desio

Villa Tittoni

Lunedì 8 dicembre – ore 16

Zaffirino e le fiabe di Natale

Favole, filastrocche per grandi e piccini

a cura di Arden

Spazio Stendhal

Lunedì 8 dicembre

Concerto di Natale

a cura del Coro Santuario del Crocifisso

presso la chiesa Santi Pietro e Paolo

con l’Ensemble Corale Echo

Sabato 13 dicembre – ore 16

Le 7 luci di Natale

Spettacolo teatrale per bambini

a cura di MondoVisione

Spazio Stendhal

Sabato 13 dicembre – ore 17

Spettacolo di Mangiafuoco

a cura della Pro Loco

Piazza Conciliazione

Domenica 14 dicembre – ore 16

Il giromondo di Natale

Spettacolo teatrale per bambini

a cura di MondoVisione

Spazio Stendhal

Domenica 14 dicembre

Babbo Natale incontra i bimbi

a cura della Pro Loco

Largo Alpini

Sabato 20 dicembre – dalle ore 16

Fiabe in piazza

Racconti musicali itineranti

a cura di Cartanima

per le vie del centro

Sabato 20 dicembre – ore 21

Magnificat di Vivaldi,

magnificat di Bach

a cura di Coro Città di Desio

Basilica dei Santi Siro e Materno

Domenica 21 dicembre – dalle ore 10

Natale in corsa

a cura di Runners Desio

Partenza da piazza Conciliazione

Domenica 21 dicembre – dalle ore 15:30

Spettacolo della scuola di circo

a cura della Pro Loco

Piazza Conciliazione

Domenica 21 dicembre – dalle ore 17

Un bambino che è luce

Rappresentazione del presepe vivente in quadri

a cura della Comunità Pastorale

Piazza Conciliazione/Sagrato

Martedì 30 dicembre – dalle ore 16

Babbo Natale e il bambino che voleva tutto tutto tutto!

Spettacolo teatrale su prenotazione al n. 0362/392401

Biblioteca Civica

Domenica 4 gennaio – dalle ore 7:30

Stradesio

43esima camminata della Befana

a cura di Gruppo Marciatori Desio

Ritrovo: oratorio BVI

Via Achille Grandi 32

Martedì 6 gennaio – dalle ore 9:30 alle 12:30

Papurogio solidale

Vendita del dolce dell’Epifania

a cura della Pro Loco

Piazza Conciliazione

Martedì 6 gennaio – dalle ore 9:30

Arriva la Befana

a cura della Pro Loco

Piazza Conciliazione

Inoltre:

Sabato 29 novembre

Martedì 6 gennaio

Trenino per il centro

Dal 29 novembre al 21 dicembre

Dono sospeso

a cura di Desio Città Aperta

presso i negozi aderenti

Dal 14 dicembre al 6 gennaio

Mostra presepi

a cura della Comunità Pastorale Desio

presso il Centro parrocchiale di via Conciliazione

Dal 29 novembre al 6 gennaio

Pista di pattinaggio

Il 24 dicembre con Babbo Natale

Il 6 gennaio con la Befana

Piazza Don Giussani

Installazioni

La renna Rudolph | Largo Baden Powell, fronte villa Tittoni

| Largo Baden Powell, fronte villa Tittoni L’omino di Pan di Zenzero | Largo Volontari del Sangue

| Largo Volontari del Sangue La casa di Babbo Natale e le sue renne | Largo Alpini

| Largo Alpini L’albero di Natale e il giardino incantato | Piazza Conciliazione

| Piazza Conciliazione Lo schiaccianoci | Via Garibaldi, angolo via Borghetto

| Via Garibaldi, angolo via Borghetto Il piccolo Principe | Corso Italia, angolo via Fratelli Cervi

| Corso Italia, angolo via Fratelli Cervi Il magico igloo | Piazza Santa Maria

Inoltre, la facciata del Municipio verso piazza Giovanni Paolo II sarà illuminata e in piazza Conciliazione saranno attive delle proiezioni.