Mesi di attesa per una visita, poi l’amara sorpresa. Appuntamento cancellato e rinviato a ottobre 2024

Quando finalmente dopo mesi di attesa vedi il traguardo, ecco che ci scappa l’amara sorpresa e quella visita che incominciava ad avvicinarsi sempre di più sul calendario, si allontana in modo beffardo, addirittura esattamente... tra 12 mesi.

Mesi di attesa per una visita, poi l’amara sorpresa...

E’ la disavventura capitata in questi giorni a Michele Allegri, desiano, tra l’altro persona piuttosto conosciuta in città e in Brianza (ma anche nel resto d’Italia e fuori dai nostri confini) perché tra i massimi conoscitori della storia e dell’esperienza dei Templari.

A raccontare al nostro giornale quanto accaduto è lo stesso Allegri: «Purtroppo si tratta dell’ennesimo disservizio della sanità lombarda. Tempo fa, ad aprile, tramite il call center della Regione ho prenotato una “prima visita” neurologica all'ospedale di Desio. Mi hanno dato l' appuntamento per il 29 novembre 2023. Stavo aspettando pazientemente fino a quando...».

Fino appunto all’amara sorpresa dei giorni scorsi.

«Dall'ospedale mi hanno chiamato dicendomi che gli operatori del call center della Regione hanno sbagliato a inserirmi in quella agenda, spiegandomi che ci sono più agende, a seconda delle varie patologie – aggiunge - In buona sostanza dicendomi che avevano sbagliato a “darmi” quella data».

La conseguenza per lo sfortunato protagonista della vicenda è di aver dovuto ricominciare tutto daccapo nel vero senso della parola. In più con il classico «ma».

«Ho dovuto prenotare una nuova visita in quanto quella del 29 novembre è stata di fatto cancellata. Nel frattempo, la prescrizione è scaduta e sono dunque tornato dal mio medico di base per farmela rifare».

Appuntamento cancellato e rinviato a ottobre 2024

Tutto risolto? No, perché per la visita i tempi si annunciano ancora lunghi. «Ho chiamato il call center della Regione e gli operatori mi hanno spiegato di non saperne nulla, mentre dall'ospedale di Desio mi hanno detto che in nove siamo state chiamati per questo problema».

Intanto, per la visita, il conto alla rovescia è ripartito daccapo: «Quasi facendolo passare per un favore, mi hanno fissato il nuovo appuntamento al 21 ottobre 2024, cioè fra un anno e comunque dovrò tornare dal mio medico e passare anche dal Cup dell’ospedale».