L'intervento

Metrotanvia Milano-Desio-Seregno, nuovi fondi da Regione, Villa (FdI): “Approvato in commissione emendamento da 25 milioni”

La consigliera ha spiegato come il contributo andrà a coprire parte degli extracosti dell’opera

Metrotanvia Milano-Desio-Seregno, nuovi fondi da Regione, Villa (FdI): “Approvato in commissione emendamento da 25 milioni”

Desio · 08/07/2026 alle 13:14

di

Novità per la Metrotranvia Milano-DesioSeregno, come annunciato infatti dalla consigliera regionale brianzola di Fratelli d’Italia, Alessia Villa da Regione Lombardia arriveranno un totale di altri 25 milioni di euro per il finanziamento dell’opera.

Metrotanvia Milano-Desio-Seregno, nuovi fondi da Regione, Villa (FdI): “Approvato in commissione emendamento da 25 milioni”

“L’approvazione in commissione dell’emendamento che stanzia 25 milioni di euro per la metrotranvia Milano-Desio-Seregno rappresenta un segnale concreto e importante per il territorio. Fratelli d’Italia, con il vicepresidente Marco Alparone, ha colto l’urgenza della misura e ha voluto fare tutto il necessario per sostenere un’opera fondamentale per la Brianza e per l’area metropolitana milanese”.

Il commento

Così Alessia Villa, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta l’approvazione in commissione dell’emendamento che prevede un contributo a favore di Città Metropolitana di Milano pari a 15 milioni di euro per il 2029 e 10 milioni di euro per il 2030, destinato al finanziamento della metrotranvia Milano-Desio-Seregno.

“L’aumento dei costi dell’opera, passata dal quadro economico da 258,5 milioni di euro approvato nel 2022 ai 381,7 milioni aggiornati nel 2025, richiedeva una risposta seria e responsabile. Regione Lombardia, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e al lavoro del vicepresidente Alparone, ha scelto di intervenire con risorse significative per contribuire alla copertura degli extracosti e sostenere il percorso di realizzazione dell’infrastruttura”.

Un collegamento strategico

La metrotranvia Milano-Desio-Seregno è un collegamento strategico per rafforzare il trasporto pubblico locale, migliorare le connessioni tra Milano e la Brianza, ridurre la pressione del traffico privato e offrire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e competitivo.

“Ora è necessario che tutti i soggetti coinvolti facciano fino in fondo la propria parte. Città Metropolitana di Milano, destinataria del contributo, deve garantire tempi certi, chiarezza sul cronoprogramma e massima attenzione a ogni aspetto necessario all’entrata in funzione della linea. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi o incertezze su un’opera attesa da anni da cittadini, imprese e amministrazioni locali”.

“Con questo emendamento Fratelli d’Italia conferma la propria attenzione per i territori e per le infrastrutture utili. L’approvazione in commissione è un primo passaggio importante, che dovrà ora proseguire nel percorso consiliare, con l’obiettivo di dare alla Brianza una risposta concreta dopo anni di attese”, afferma in conclusione Villa.

Tu cosa ne pensi?