Novità per la Metrotranvia Milano-Desio–Seregno, come annunciato infatti dalla consigliera regionale brianzola di Fratelli d’Italia, Alessia Villa da Regione Lombardia arriveranno un totale di altri 25 milioni di euro per il finanziamento dell’opera.

Metrotanvia Milano-Desio-Seregno, nuovi fondi da Regione, Villa (FdI): “Approvato in commissione emendamento da 25 milioni”

“L’approvazione in commissione dell’emendamento che stanzia 25 milioni di euro per la metrotranvia Milano-Desio-Seregno rappresenta un segnale concreto e importante per il territorio. Fratelli d’Italia, con il vicepresidente Marco Alparone, ha colto l’urgenza della misura e ha voluto fare tutto il necessario per sostenere un’opera fondamentale per la Brianza e per l’area metropolitana milanese”.

Così Alessia Villa, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta l’approvazione in commissione dell’emendamento che prevede un contributo a favore di Città Metropolitana di Milano pari a 15 milioni di euro per il 2029 e 10 milioni di euro per il 2030, destinato al finanziamento della metrotranvia Milano-Desio-Seregno.

“L’aumento dei costi dell’opera, passata dal quadro economico da 258,5 milioni di euro approvato nel 2022 ai 381,7 milioni aggiornati nel 2025, richiedeva una risposta seria e responsabile. Regione Lombardia, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e al lavoro del vicepresidente Alparone, ha scelto di intervenire con risorse significative per contribuire alla copertura degli extracosti e sostenere il percorso di realizzazione dell’infrastruttura”.

Un collegamento strategico

La metrotranvia Milano-Desio-Seregno è un collegamento strategico per rafforzare il trasporto pubblico locale, migliorare le connessioni tra Milano e la Brianza, ridurre la pressione del traffico privato e offrire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e competitivo.