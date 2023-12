Proseguono gli interventi per la realizzazione dell’infrastruttura Mentrotranvia Milano-Desio-Seregno. Al via nei prossimi giorni il cantiere DE12 che interessa via Mazzini a Desio, in particolare lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’intersezione con via SS. Siro e Materno (esclusa) e quella con via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Metrotranvia, a breve al via il cantiere in via Mazzini a Desio

L’intervento avverrà in tre fasi, di cui la prima della durata di 70 giorni, a decorrere dal 15 dicembre 2023, la seconda della durata di 110 giorni, con decorrenza dal 24 febbraio 2024 e la terza della durata di 135 giorni, a partire dal 12 giugno 2024.

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo il tratto di strada interessato dai lavori, il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità.

Modifiche alla viabilità

Per quanto rigurda Via Mazzini – Cantiere DE12 – Tratto 71: nel tratto compreso tra l’intersezione con via SS. Siro e Materno (esclusa) e quella con la via Dalla Chiesa, è istituito il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia, con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle ore 8.00 di venerdì 15 dicembre 2023 sino al termine delle opere, indicativamente previste per le ore 20.00 del 25 ottobre 2024;

Nel medesimo tratto, a causa del notevole restringimento della carreggiata, per mantenere la transitabilità nei due sensi di marcia, verranno preclusi i transiti ciclo-pedonali, con obbligo di passaggio sui soli percorsi lasciati accessibili;

Inoltre durante l’esecuzione dei lavori nel tratto interessato dal cantiere, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h.

Indicazioni per gli automobilisti

I veicoli che incrociano via Mazzini dovranno attenersi alle prescrizioni di svolta a destra o sinistra, a seconda delle indicazioni della segnaletica. A seguito del restringimento di via Mazzini, per rendere fluida la circolazione veicolare interessata dalla percorrenza di mezzi di soccorso provenienti e diretti al vicino ospedale cittadino, si impone l’obbligo di svolta a destra, verso nord, per i veicoli che da via Varese si immettono sulla via Mazzini, con possibilità di invertire il proprio senso di marcia a ridosso della rotatoria posta all’intersezione con via Dalla Chiesa.

Allo stesso modo, vige l’obbligo di svolta a destra, verso sud, per i veicoli provenienti da via San Giovanni Bosco per immettersi su via Mazzini, con possibilità di invertire il proprio senso di marcia raggiunta la rotatoria con via San Siro e Materno.

In via Mazzini, in corrispondenza di via Varese, per la percorrenza verso nord si impone l’obbligo di proseguire la marcia verso destra o diritto; analogamente, in corrispondenza di via San Giovanni Bosco, per la percorrenza verso sud, è istituito il medesimo obbligo.