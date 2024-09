Metrotranvia: Città Metropolitana incontra i sindaci e sollecita l'impresa "a cambiare passo di marcia"

Città Metropolitana di Milano incontra i sindaci dei Comuni interessati dai lavori di realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno e garantisce che ci sarà un'accelerazione per quel che riguarda i lavori. I tecnici di Palazzo Isimbardi e la direzione lavori hanno aggiornato i primi cittadini circa gli interventi effettuati nel periodo estivo e li hanno resi partecipi del fatto che l’impresa appaltatrice, una volta superate le difficoltà societarie, prevede un’intensificazione delle attività nei cantieri della metrotranvia nei prossimi mesi.

Metrotranvia, Città Metropolitana fa il punto

Così ha commentato Daniela Caputo, consigliera delegata alle Infrastrutture della Città Metropolitana: “Ringrazio i sindaci e gli assessori per la disponibilità e la pazienza dimostrata, l'incontro è stato positivo e si è svolto in un clima di fattiva collaborazione istituzionale. Ho informato i gli amministratori locali presenti del fatto che martedì con la direzione lavori e i tecnici della Città Metropolitana ho fatto un nuovo sopralluogo lungo i 14 chilometri su cui si svilupperà il percorso della metrotranvia e ho verificato che nei cantieri i lavori procedevano; ho sollecitato l’impresa a operare con la massima celerità per realizzare questa importante infrastruttura che porterà benefici per il territorio, e in tal senso ho avuto rassicurazioni circa il fatto che le difficoltà societarie sono in fase di risoluzione e ciò favorirà sia la possibilità di reperire le maestranze che la definizione di un nuovo cronoprogramma".

"Limitare i disagi per cittadini e attività commerciali"

Non solo, Caputo ha anche chiesto "di limitare al massimo i disagi per i cittadini e le attività commerciali. Rinnovo in tal senso il mio impegno a vigilare affinché ci sia un affettivo e necessario cambio di marcia nell'interesse delle cittadine e dei cittadini del nostro territorio - ha detto - L’incontro vuole essere l’inizio di un percorso di confronto costante con le Amministrazioni locali coinvolte”. Tra i Comuni interessati dal passaggio della infrastruttura ci sono Seregno, Desio e Nova Milanese.