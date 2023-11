Metrotranvia, Confcommercio: "Necessario ridurre i disagi per le imprese"

Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno, si è tenuto l'incontro fra Città Metropolitana e Confcommercio per fare il punto sull’avanzamento dei lavori. Al centro della discussione anche la necessità di ridurre i disagi per le imprese.

Metrotranvia: incontro tra Confcommercio e Città Metropolitana

L'incontro tra Città Metropolitana di Milano e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con l’Associazione territoriale Confcommercio dell’Alta Brianza si è tenuto nella sede della Città Metropolitana. La riunione si è concentrata sui cantieri per la realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno, in particolare le parti hanno analizzato lo stato di avanzamento dei lavori ed evidenziato la necessità di ridurre i disagi per le attività. All’incontro, promosso dalla Città Metropolitana, hanno preso parte la consigliera delegata alle infrastrutture della Città Metropolitana Daniela Caputo; l’ingegner Matteo Colombo di MM (direttore dei lavori della Metrotranvia); il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, con il segretario dell’Associazione territoriale Confcommercio dell’Alta Brianza, Simone Errico.

Al centro della discussione lo stato dei lavori e le criticità

Come hanno fatto sapere le parti, nel corso della riunione sui lavori per la Metrotranvia sono state illustrate le cantierizzazioni attive e le criticità che sono emerse. Sono state anche analizzate le fasi del progetto e si è discusso del cronoprogramma, che verrà aggiornato, oltre che dell’impatto dei cantieri per quel che riguarda la viabilità. Confcommercio ha manifestato la necessità di avere una situazione aggiornata per informare le imprese del territorio: "A oggi, nei Comuni di Desio e Seregno, sono presenti i cantieri per la rimozione dei binari esistenti, ma non sono in corso lavori - è stato evidenziato - Incidono l’aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di reperire mano d’opera".

"L'attenzione alle imprese è la nostra priorità"

Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha dichiarato: