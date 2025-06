Metrotranvia, crisi risolta: la Cmc venduta all'asta per 17,5 milioni di euro

La Cooperativa Muratori Cementisti di Ravenna, la società a cui è stata appaltata la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno è stata venduta all’asta per 17,5 milioni di euro alla Alpha General Contractor. Ora la speranza è che i lavori per la realizzazione della tratta possano proseguire spediti.

Cmc venduta all'asta, la metrotranvia può procedere senza altri intoppi

La Cmc era stata fondata a Ravenna il 7 marzo 1901 da 35 muratori che diedero vita alla "Società anonima cooperativa fra gli operai, muratori e manuali del Comune di Ravenna". Nel 1909 la società si fuse con quella dei Cementisti: da allora ebbe origine il marchio Cmc. Negli ultimi, anni, però, la crisi si è fatta sentire. Dopo la procedura aperta nel 2024, in seguito a carenze nei pagamenti del concordato preventivo, è stato ora ceduto il ramo d’azienda, che comprende il marchio, 597 dipendenti, ma anche diversi appalti. Tra i lavori anche la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, che fin dall’inizio dell’apertura del cantiere ha dovuto prendere atto della difficile situazione dell’azienda, tanto che di recente Città Metropolitana ha annunciato che i lavori saranno ultimati nel 2028, con un ritardo di due anni rispetto all’iniziale cronoprogramma.

Saranno mantenuti i livelli occupazionali

L'acquirente, Alpha General Contractor, operativa nel settore dell’edilizia e delle grandi opere infrastrutturali, è una società con sede legale a Milano, e sede operativa a Firenze, controllata dalla holding Finres. Nella nuova società la Cmc dovrà garantire continuità aziendale ma anche mantenere i livelli occupazionali.

A Desio sindaco e assessore chiedono di accelerare

Intanto, a Desio, l'Amministrazione, con il sindaco, Carlo Moscatelli, e l'assessore competente, Fabio Arosio, in pressing su Città Metropolitana, soggetto appaltante, per accelerare i lavori, che vanno molto a rilento. Nei giorni scorsi hanno chiesto di avere il cronoprogramma dettagliato. "Ripartiamo a questo punto da questa novità societaria, e ci auguriamo che si possa da questo momento in avanti procedere celermente - ha dichiarato Arosio - Promettiamo che saremo particolarmente pressanti. Metrotranvia e Pedemontana saranno due opere particolarmente attenzionate dalla nostra Amministrazione".