Metrotranvia, in arrivo una riqualificazione della sosta in via Milano a Desio

Riqualificare il sistema della sosta a supporto delle attività commerciali nelle aree interessate dal progetto della metrotranvia Milano Parco nord – Seregno nel Comune di Desio. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa che rientra nel piu’ ampio progetto ‘Desio da vivere’, in parte finanziato da Regione Lombardia, per lo sviluppo del DUC, il Distretto Urbano del Commercio cittadino, che vede al centro azioni di marketing territoriale, tra cui la sistemazione dei parcheggi in via Milano in vista della nuova opera infrastrutturale. La spesa dell’investimento è di 800mila euro.

Metrotranvia, il cantiere non impatterà su via Milano a Desio

“Con la realizzazione della metrotranvia è necessaria una completa riorganizzazione della via Milano – spiegano il Sindaco Simone Gargiulo e l’Assessore ai Lavori Pubblici Martina Cambiaghi - ciò comporta una completa riorganizzazione dell’attuale sosta, oltre alla rimodulazione di alcuni percorsi pedonali e al contestuale ridisegno di alcune intersezioni stradali. Il cantiere non impatterà su via Milano, poiché l’accesso è garantito dalle vie secondarie”. “Questa operazione serve a sostenere e incentivare le attività economiche urbane quali elementi trainanti per la promozione del territorio: il commercio, le attività artigianali, i servizi alle imprese e alle persone, che fungono da polo attrattore con vantaggi che ricadranno su diversi settori – aggiunge l’Assessore al Commercio e Marketing Territoriale Samantha Baldo – Il nostro intento è cercare occasioni di promozione e sviluppo economico delle imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi che insistono su Desio, oltre alla promozione di strategie di rivitalizzazione urbana condivise”.

I lavori

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la cantierizzazione, che ha preso avvio dall'Ambito 1 di via Milano - Garibaldi. La durata prevista per i lavori nel complesso è di circa sei mesi. I cantieri sono programmati e organizzati in modo da garantire il minore disagio possibile e da non creare interferenze con le attività già in corso per la realizzazione della metrotranvia.

Le motivazioni

La realizzazione della tranvia assume un ruolo strategico rispetto alla quale l’asse viario trova un’opportunità per una completa riorganizzazione tecnico geometrica e funzionale. La riconversione della piattaforma stradale ha quindi presupposto una completa revisione dell’offerta di sosta attuale, oltre alla rimodulazione di alcuni percorsi pedonali con un contestuale ridisegno di alcune intersezioni stradali.

Per realizzare interventi di qualificazione del contesto urbano, è stato predisposto uno specifico progetto architettonico/strutturale che, attraverso la creazione di un sistema efficace di aree di sosta tra loro integrate, riqualificate e potenziate, a supporto delle attività commerciali insistenti sull’asse di via Milano, potesse individuare e sviluppare le potenzialità, nonché le risorse già presenti sul territorio, affinché la nuova linea tranviaria diventi occasione positiva di sostegno e rilancio del commercio cittadino, Questo passaggio si configura come una valorizzazione territoriale con nuove aree di sosta lungo una delle arterie principali della città o negli spazi circostanti, soprattutto con la rifunzionalizzazione e l’adeguamento strutturale e impiantistico di quelle già presenti.

Opera di notevole impatto in progetto già da diversi anni, la metrotranvia Milano-Desio-Seregno sta diventando realtà. Nel 2021 è stato consegnato a Città Metropolitana di Milano il progetto esecutivo, con le attività d’indagine, analisi e valutazione del quadro conoscitivo, in relazione al quadro generale e ai temi che caratterizzano la mobilità del contesto territoriale interessato dal progetto della nuova infrastruttura, che prevedeva inoltre una ricostruzione del sistema complessivo della sosta. Tale progetto prevede la trasformazione della ormai dismessa tranvia interurbana Milano-Desio, con prolungamento a Seregno, in una moderna metrotranvia, intervenendo sulle vie di corsa, la tecnologia impiantistica, la tipologia dei treni e i criteri di esercizio.

Il Comune di Desio, nella previsione dell’impatto che l’intervento di realizzazione della metrotranvia porterà sull’assetto urbano, inteso nelle sue componenti anche sociali ed economiche, ha predisposto un piano di fattibilità per la riqualificazione del sistema di sosta entro 300 metri dall’asse metrotranviario, a supporto delle attività commerciali che si attestano su via Milano sia durante la fase transitoria del cantiere, sia al completamento e messa in funzione della nuova infrastruttura, che muterà le condizioni di vivibilità dei quartieri medesimi. La nuova opera, prevista in sede propria invalicabile, ad eccezione delle fermate (a Desio ne sono previste 7), modificherà l’assetto urbano di via Milano, non solo dal punto di vista viabilistico, ma anche negli utilizzi che si sono consolidati nel tempo tra questa dorsale viaria e gli spazi limitrofi. Qui si potranno generare nuovi fulcri di interesse, mettendoli a sistema con le politiche territoriali già in atto, come ad esempio il Distretto Urbano del Commercio di Desio che coinvolge anche la stessa via.

Rigenerazione urbana

L’intervento si configura come rigenerazione urbana, in ambito regionale e locale, che deve rispondere a una molteplicità di esigenze. Tutto cio’ richiede una completa riorganizzazione tecnico geometrica e funzionale della via: la riconversione della piattaforma stradale a seguito dell’armamento ferroviario presuppone una completa revisione dell’offerta di sosta attuale – oggi prevalentemente in linea con la strada stessa - oltre alla rimodulazione di alcuni percorsi pedonali e al contestuale ridisegno di alcune intersezioni stradali.

Sono diversi i bisogni che queste opere intendono soddisfare, tra cui ottimizzare e qualificare gli accessi al sistema della sosta veicolare a supporto degli esercizi commerciali di via Milano e strade limitrofe; riorganizzare parte dell’attuale sistema di offerta di sosta con soluzioni “smart parking” e ricarica veicoli elettrici (mediante fotovoltaico); implementare e realizzare alcune nuove aree da adibire alla sosta veicolare e ciclabile. Tra le innovazioni, alcune aree di sosta verranno attrezzate con pensiline fotovoltaiche, adibite alla produzione di energia elettrica, da impiegarsi per la ricarica di veicoli in sosta e/o servizi di carattere accessorio.

Gli interventi

Due sono le tipologie di intervento previste: i nuovi interventi sullo spazio stradale e/o zone limitrofe volte ad incrementare l’offerta della sosta veicolare, unitamente ai percorsi di interconnessione ed interventi di riqualificazione di aree sosta esistenti mediante sistemi di smart parking, ovvero mediante dotazione di pensiline fotovoltaiche e predisposizioni per allacciamento di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Nuovi interventi sullo spazio stradale e/o parcheggi:

Ambito 1: via Milano – via Garibaldi.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area o fascia parcheggio mirata ad incrementare la fruibilità delle strutture commerciali al contorno. L'area di sosta sarà localizzata al lato ovest di via Milano contestualmente alla realizzazione di un percorso pedonale di collegamento all’area verde retrostante. In questo ambito, in relazione all’area parcheggio esistente di via IX Novembre, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di smart parking mediante la predisposizione di dotazioni di punti di ricarica per veicoli elettrici in parte alimentati da sistemi di tipo fotovoltaico.

Ambito 2: via Milano – via Silone.

Qui è in programma la manutenzione straordinaria ovvero l’allargamento del percorso pedonale esistente che possa favorire e potenziare il collegamento tra aree parcheggio di via Silone con la via Milano, in corrispondenza altresì della futura fermata della metrotramvia. Tal percorso verrà ampliato nelle sue dimensioni, riqualificato nelle finiture superficiali (in calcestruzzo drenante) e corredato di nuove alberature oltre alla posa di una nuova pavimentazione in gomma per l’area giochi prossima a via Silone.

Ambito 3: Piazza Benefattori ECA.

Ai fini di garantire accessibilità, fruibilità e continuità ai percorsi di accesso alle attrezzature pubbliche (istituiti scolastici e sportivi), al sistema della sosta e alla connessione con la metrotranvia che insiste su via Milano, il progetto contempla la necessità di incrementare l’accessibilità dei parcheggi esistenti mediante la realizzazione di un nuovo tratto stradale che funga da bretella di connessione tra le due attuali aree di sosta.