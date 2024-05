Metrotranvia Milano-Limbiate, dalla Regione 26,8 milioni. L'assessore alle Infrastrutture: "Investimento per la ristrutturazione e il potenziamento della linea a cui si aggiungono i 20 milioni di euro stanziati per l'acquisto di 8 nuovi tram"

Fondi regionali per la Milano-Limbiate

Regione Lombardia contribuisce alla metrotranvia Milano-Limbiate con un investimento di 28,6 milioni di euro. L'iter per la riqualificazione della linea è rimasto a lungo in stand-by in attesa della copertura degli extra costi, i fondi sono stati poi sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture è recentemente è stata pubblicata la gara d'appalto.

"Primo risultato importante"

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi ha commentato:

"Si tratta di un primo risultato importante verso la rinascita di una linea tranviaria strategica per le connessioni tra il capoluogo lombardo, le città dell'area metropolitana e la Provincia di Monza, anche considerando l'interscambio con la M3. Regione Lombardia ha contributo con un investimento finanziario di 26,8 milioni di euro per la ristrutturazione e il potenziamento della linea, a cui si aggiungono i 20 milioni di euro stanziati per l'acquisto di 8 nuovi tram".

Il progetto di riqualificazione

L'intervento consiste nella trasformazione e completa riqualificazione della tranvia da Milano Comasina (interscambio con M3) a Limbiate Ospedale (Mombello), per uno sviluppo complessivo di circa 11,7 chilometri con 19 fermate, attraverso due Province (Milano e Monza Brianza) e i Comuni di Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate. Il soggetto attuatore è il Comune di Milano. Il progetto di riqualificazione è articolato in due lotti. L’investimento complessivo di 182 milioni 660mila euro vede uno stanziamento di 117 milioni 980mila euro per il primo lotto e 64 milioni 680mila euro per il secondo lotto. Alla spesa concorrono Regione, Stato e Comuni.