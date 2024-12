Approfittando dell’asciutta del Villoresi, nei prossimi giorni prendono il via i cantieri in via Garibaldi a Nova Milanese, nel tratto che coincide con il ponte sul canale, per la realizzazione della metrotranvia Milano parco nord – Seregno per conto di Città Metropolitana di Milano.

Metrotranvia Milano Seregno, dal 9 dicembre al via il cantiere a Nova Milanese

Gli interventi presuppongono necessariamente lo svuotamento dell’alveo fluviale dalle acque. l'Amministrazione comunale ha comunicato che da lunedì 9 dicembre 2024 sarà istituito, con ordinanza della Polizia Locale, un cantiere stradale nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Villoresi e via Piave, nel tratto del ponte. In particolare precisiamo che:

Non ci sarà nessuna interruzione della viabilità, ma solo una riduzione della larghezza della carreggiata e la soppressione di una corsia di marcia in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi. L’attraversamento sarà garantito dalla riprogrammazione del semaforo con un senso unico alternato.

Per i pedoni saranno previsti percorsi alternativi, mantenendo comunque la possibilità di attraversamento della via Garibaldi.

Lungo tutto il tratto interessato dai lavori è istituito il limite di velocità di 30 km/h. Saranno mantenute tutte le altre norme previste in regime ordinario.

Pausa per Natale

Per venire incontro alle esigenze di spostamento dei cittadini, durante le festività natalizie i cantieri subiranno una pausa. Il doppio senso di marcia infatti sarà ripristinato dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi.

Il cantiere di allargamento del ponte dovrà essere tassativamente completato dall’impresa incaricata entro il 31 marzo 2025, data di riapertura delle acque del canale Villoresi.

