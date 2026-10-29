Metrotranvia Milano-Seregno, fronte comune di Comuni, Regione e Provincia per sbloccare il progetto

Si è tenuto l’incontro tra la Città metropolitana e i Comuni coinvolti, la Provincia di Monza Brianza e Regione Lombardia dedicato all’avanzamento del progetto della Metrotranvia Milano-Seregno.
Nel corso della riunione sono stati esaminati i principali punti aperti e le successive azioni operative da fare congiuntamente.
La richiesta di economie al MEF
In relazione al contratto aggiuntivo, i lavori proseguono nella fase di definizione degli aspetti ancora in discussione. Sulla scorta della risposta pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture gli uffici della Città metropolitana, alla Direzione Lavori e al RUP stanno già predisponendo una breve relazione tecnica da allegare alla richiesta di economie da presentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la copertura degli extra costi.
È stato inoltre chiesto ai Comuni interessati, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Monza e Brianza di sottoscrivere congiuntamente alla Città Metropolitana di Milano l’istanza necessaria al MEF.
“Solo con un fronte comune”
“L’incontro di oggi conferma la volontà di tutti i soggetti coinvolti di procedere con concretezza e unità di intenti – ha dichiarato Daniela Caputo, consigliera delegata alla mobilità –. Ho chiesto gli elementi tecnici necessari per formalizzare la richiesta di economie al Ministero dell’Economia e Finanze ed invitato Comuni, Regione e Provincia a sottoscrivere insieme il percorso, che hanno accolto individuandolo come obiettivo prioritario. Solo con un fronte comune potremo accelerare la realizzazione di un’opera strategica per la mobilità dell’area metropolitana”.