Metrotranvia Milano-Seregno, fronte comune di Comuni, Regione e Provincia per sbloccare il progetto

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Si è tenuto l’incontro tra la Città metropolitana e i Comuni coinvolti, la Provincia di Monza Brianza e Regione Lombardia dedicato all’avanzamento del progetto della Metrotranvia Milano-Seregno.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i principali punti aperti e le successive azioni operative da fare congiuntamente.

La richiesta di economie al MEF

In relazione al contratto aggiuntivo, i lavori proseguono nella fase di definizione degli aspetti ancora in discussione. Sulla scorta della risposta pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture gli uffici della Città metropolitana, alla Direzione Lavori e al RUP stanno già predisponendo una breve relazione tecnica da allegare alla richiesta di economie da presentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la copertura degli extra costi.

È stato inoltre chiesto ai Comuni interessati, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Monza e Brianza di sottoscrivere congiuntamente alla Città Metropolitana di Milano l’istanza necessaria al MEF.

“Solo con un fronte comune”