Un incontro pubblico per aggiornare sullo stato di avanzamento dei lavori della nuova infrastruttura Metrotranvia Milano-Desio.

Metrotranvia Milano–Seregno: un incontro pubblico per aggiornare sullo stato di avanzamento dei lavori

Se ne parlerà giovedì 30 ottobre 2025 a partire dalle ore 20.30, presso la Sala Pertini del Comune di Desio (ingresso da piazza Don Giussani). L’appuntamento – fa sapere l’Ammnistrazione comunale – sarà l’occasione per presentare il nuovo cronoprogramma e fornire informazioni piu’ dettagliate sulle tempistiche e sulle prossime fasi dei cantieri.

Interventi

Interverranno all’evento:

Jennifer Moro – Vicesindaca Comune di Desio

Fabio Arosio – Assessore alle Infrastrutture Comune di Desio

Nunzia Smiraglia – Assessora ai Lavori Pubblici Comune di Desio

Daniela Caputo – Consigliera delegata alle Infrastrutture della Città metropolitana di Milano e Presidente del Consiglio comunale di Paderno Dugnano

Ing. Nicola Bona – Project Manager CMC, impresa costruttrice

Ing. Ruggero Dell’Acqua – Direzione Lavori, MM S.p.A.