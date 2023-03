Mette in salvo i passeggeri prima di accasciarsi sul volante

Quando ha capito di stare male ha subito pensato all’incolumità della ventina di passeggeri che stavano viaggiando sul suo pullman.

Ha accostato prima di accasciarsi sul volante

Prima di perdere conoscenza e accasciarsi sul volante è riuscito ad accostare e a fermare il bus in una piazzola di emergenza. Un gesto eroico quello compiuto all’alba di giovedì scorso da un 61enne di Boltiere (provincia di Bergamo) conducente della Net, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico su gomma.

E' accaduto in autostrada, ad Agrate

A raccontarlo uno dei passeggeri, un caponaghese che per primo ha capito quanto stava accadendo e gli ha prestato soccorso.

"Abito a Caponago e lavoro a Milano - ha raccontato Ernesto - Come ogni mattina anche giovedì, alle 6, ho preso il pullman autostradale Z301, alla fermata di Agrate, accanto al casello. Mi sono seduto e dopo pochi secondi ho capito che c’era qualcosa che non andava. Il pullman sbandava verso destra senza apparente motivo. Ho atteso qualche secondo per capire se si fosse trattato di un momento di distrazione del conducente. Quando però il bus ha puntato decisamente verso il ciglio sulla destra, mi sono alzato per dirigermi verso il conducente".

Ha portato il bus nella piazzola e ha perso i sensi

In quel momento l’autista è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, sulla destra e a fermare in qualche modo il mezzo. Giusto un attimo prima di perdere i sensi e accasciarsi sul volante.

Sul bus c'erano 20 persone

"Il conducente non dava cenni - ha proseguito il caponaghese nel suo racconto - Ho quindi aperto la porta anteriore e ho chiesto aiuto ad altri passeggeri (una ventina in tutto quelli sul bus, ndr) per sollevarlo dal posto di guida e portarlo all’esterno e poter così iniziare, se necessario, le manovre di rianimazione. Nel frattempo il conducente si è ripreso per qualche secondo per poi perdere nuovamente conoscenza".

"Ha avuto grande prontezza e sangue freddo"

Ernesto ha allertato il 118 e la compagnia Net.

"Fortunatamente il conducente si è poi ripreso nuovamente e poco dopo sono arrivati i soccorsi - ha raccontato ancora il caponaghese - Anche i suoi colleghi sono stati molto efficienti arrivando poco dopo. Di certo ha avuto grande prontezza e sangue freddo. Ha pensato alle persone che aveva a bordo. Quando ha capito che stava per perdere i sensi ha sterzato verso destra per togliere il pullman dalla carreggiata fermandosi giusto in tempo. Se avesse perso sensi sulla carreggiata non so come sarebbe andata a finire".

Portato in ospedale

Le condizioni dell’autista sono fortunatamente migliorate. E’ stato trasferito in codice verde all’ospedale di Vimercate ove è stato sottoposto ad accertamenti.