«Mettete in sicurezza il parco giochi di via Volta», al via la raccolta firme

«Mettete in sicurezza il parco giochi di via Volta». E’ l’appello di un gruppo di mamme e di papà, che hanno lanciato una petizione su change.org da sottoporre all’Amministrazione comunale di Desio. A farsi portavoce è una delle mamme, Sara Messina. In neppure una settimana hanno aderito già in 150, ma la raccolta firme non si ferma.

«Siamo un gruppo di mamme e papà di Desio stufi del degrado e della situazione fatiscente che da anni caratterizza il parco giochi di via Volta – questa la motivazione che ha portato a promuovere la raccolta firme - I nostri bambini negli ultimi anni hanno corso tra giochi rimossi e spesso non ripristinati e rifiuti pericolosi come vetri rotti, piccioni morti, lattine, feci, materassi abbandonati, panchine e pavimentazioni smantellate, e non solo. Nonostante le segnalazioni più volte fatte e i conseguenti interventi del Comune, continua a dilagare sporcizia e degrado mettendo a rischio la sicurezza dei più piccoli nonché la salute pubblica». «Almeno da due anni lo frequento con i miei bimbi. Ho due gemelli di cinque anni – spiega Sara Messina – Il parco giochi è sempre poco curato, a partire dai giochi. E se sono danneggiati per colpa dei vandalismi, non sono stati ripristinati; da due anni manca il tronco o il cesto del dondolo che non c’è, si trovano bottiglie di birra e vetri a terra, e anche materassi, segno che di notte il parco viene utilizzato da qualcuno per dormirci. Manca il senso di responsabilità e l’educazione civica. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica, in modo che si ponga l’attenzione su questa situazione, poi magari anche l’Amministrazione comunale ci auguriamo che si muova e faccia qualcosa. Sono una educatrice e pedagogista e conosco i benefici del gioco all’aperto, fa bene allo sviluppo cognitivo e psico-motorio, consente di connettersi con se stessi, con gli altri e con la natura».

Cosa chiedono i genitori

I genitori sono consapevoli che «la responsabilità di tali gesti sia da ricondurre all’educazione e al senso civico dei singoli cittadini», ma sono convinti che «il Comune abbia il compito di vigilare e garantire che le aree destinate ai più piccoli siano sicure e accoglienti, anche in quanto presupposti di ogni discorso sull’inclusione».

Sono diversi gli interventi che le mamme e i papà suggeriscono all’Amministrazione e che chiedono di attuare per mettere in sicurezza il parco giochi: l’installazione di un cancello con apertura solo diurna, di fari ad illuminazione continua durante le ore di buio e di videocamere di sorveglianza h24, controlli ripetuti e vigilanza durante le ore di buio, adozione di sanzioni educative per le persone che danneggiano o sporcano, impegnandole in attività di pulizia dell’ambiente e di supporto alla manutenzione.