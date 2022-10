Mezzaghesi protagoniste al programma tv "Cortesie per gli ospiti"

Il programma televisivo "Cortesie per gli ospiti" premia due concorrenti mezzaghesi. Nella puntata andata in onda ieri sera, venerdì 28 ottobre 2022, su Real Time, le sorelle Silvana (moglie del vicesindaco Lorenzo Macchiavelli) e Sonia hanno conquistato i tre giudici.

Un menù che unisce Mezzago e Argentina

Bella soddisfazione per Mezzago, che ieri sera è stata protagonista nel seguitissimo programma televisivo in onda su Real Time "Cortesie per gli ospiti". Le sorelle Silvana e Sonia, infatti, hanno vinto la sfida contro due amici di Parabiago, Roberto e Danilo. Le due mezzaghesi "acquisite" (entrambe infatti sono originarie dell'Argentina) sono riuscite a conquistare i cuori e i palati dei tre giudici del programma: lo chef Roberto Valbuzzi, l'esperto di design Luca Calvani e soprattutto la temutissima Csaba Dalla Zorza, esperta di lifestyle e galateo. Le due sorelle hanno ospitato i giudici e gli avversari nella loro casa di Mezzago, proponendo un menù dal titolo "Intreccio di cultura", in cui hanno fuso la loro due anime, quella argentina e quella brianzola. Grande protagonista del pranzo, e non poteva essere altrimenti, è stato ovviamente l'asparago rosa, specialità culinaria che caratterizza tutta Mezzago. Proprio la cucina è risultata la carta vincente delle due donne: lo chef Roberto Valbuzzi, infatti, ha assegnato loro un bel 8.5, mentre Luca Calvani e Csaba Dalla Zorza (votando design dell'abitazione e galateo) hanno premiato le sorelle rispettivamente con 7 e 6.5. In totale Silvana e Sonia hanno ottenuto l'ottimo punteggio di 22.

Nulla da fare per gli avversari

Nella giornata successiva, come previsto dal format televisivo, le due mezzaghesi e i giudici sono stati ospiti dell'altra coppia di concorrenti, formata dagli amici fraterni Roberto e Danilo. Il pranzo si è consumato in una bella villa di Parabiago, ma i due padroni di casa non si sono dimostrati all'altezza di Silvana e Sonia, fermandosi a 20 punti e dovendo così lasciare la vittoria della puntata alle due sorelle.