Taglio del nastro per la chiesa di Mezzago dopo il restauro. Nella mattinata di oggi, venerdì 1 novembre, la comunità pastorale Santa Maria Maddalena ha festeggiato la fine dei lavori di riqualificazione della parrocchiale con una messa solenne presieduta da Monsignor Franco Agnesi, vicario generale della diocesi.

Mezzago in festa per la fine dei lavori di restauro della chiesa

Una celebrazione molto partecipata, all’inizio della quale don Marco Fumagalli ha preso la parola, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito per i lavori:

«Ci tengo a dire uno sconfinato grazie a tutte le persone che hanno contribuito. Oggi siamo qui in una bella chiesa perchè è giusto che anche le pietre parlino al cuore delle persone della nostra comunità affinchè tutti noi possiamo diventare tessitori di bellezza».

Un intervento lungo un anno

L’intervento della durata di circa un anno, ha visto l'impiego di circa 300mila euro, che la comunità pastorale ha investito utilizzando i fondi ottenuti dalla vendita all’Amministrazione comunale (presente alla messa con il sindaco Massimiliano Rivabeni) del centro sportivo «Brignani». Lavori che hanno portato ad un restauro conservativo di tutti gli interni e gli esterni della parrocchiale, concordati con la Soprintendenza e con l’Ufficio per i beni architettonici della Curia di Milano.

Al termine della celebrazione il parroco, don Arnaldo Mavero ha poi voluto ringraziare monsignor Agnesi per la presenza, sottolineando l’impegno della comunità per questo progetto:

«Restaurare questa chiesa è stato un viaggio importante. La comunità si è messa in cammino e di questo siamo molto contenti, come siamo contenti della presenza di don Marco che si sta occupando al meglio di questa chiesa».

Il momento di festa per il termine dei lavori, si è infine concluso con un rinfresco sul sagrato della chiesa. Proprio il sagrato sarà il protagonista dei prossimi interventi che la comunità pastorale ha in programma. Dopo il restauro della chiesa infatti, l'obiettivo della comunità pastorale è quella di riqualificare anche l'area esterna attraverso un progetto che, come sottolineato proprio dallo stesso parroco don Arnaldo «ha già ricevuto parere positivo dalla Curia e a breve verrà presentato alla Soprintendenza».