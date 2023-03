Mezzago in festa per la storica prestinaia del paese. Domenica 12 marzo 2023 Adele Giovanna Spinelli ha tagliato il traguardo del secolo di vita: per lei in regalo un'enorme pagnotta a forma di "100".

E' la più anziana del paese

Classe 1923, la donna è ormai la decana del paese, che la ricorda soprattutto per la sua lunga esperienza nel panificio di famiglia, aperto intorno alla metà degli anni ‘40 in via Matteotti insieme al marito Carlo Scola, scomparso prematuramente. Nella giornata di domenica, la signora Giovanna ha ricevuto la visita del sindaco Massimiliano Rivabeni e del vice Lorenzo Macchiavelli, che hanno donato alla donna un mazzo di fiori e un’enorme pagnotta a forma di 100, proprio per ricordare quella professione esercitata per tanti anni.

"Nostra mamma è una mezzaghese doc, nata e cresciuta in paese - spiegano i figli Luigi e Rita - Dopo aver fatto le scuole elementari, ha iniziato a lavorare giovanissima, a soli 12 anni. Prima ha lavorato alla filanda di Vimercate, quindi per un po’ andava fino a Milano in un’azienda che produceva padelle".

Lo storico panificio di via Matteotti

La vera svolta della vita per Giovanna è arrivata alla fine della Seconda guerra mondiale, quando la donna ha incontrato il futuro marito Carlo Scola.

"Lui era originario di Rancio, un rione di Lecco, dove la sua famiglia aveva un panificio - continuano i figli - Dopo il matrimonio si è trasferito a Mezzago e i due hanno deciso di aprire un panettiere in paese".

Il panificio è rimasto aperto per quasi quarant’anni, diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutti i cittadini.

