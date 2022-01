La storia

Il cane è scappato ieri mattina nei boschi attorno al paese.

Mezzago si mobilita per rintracciare il suo... "Guaio". Il cane, un meticcio bianco di quattro anni, è scomparso ieri mattina, venerdì 21 gennaio 2022, nei boschi attorno al paese.

Passaparola su Facebook

L'allarme è scattato ieri mattina, venerdì 21 maggio 2022. In tanti hanno segnalato la scomparsa di "Guaio", meticcio maremmano di quattro anni, che ha fatto perdere le proprie tracce nei boschi attorno al paese. Una scomparsa che ha gettato nello sconforto il proprietario Italo, legatissimo all'animale con cui aveva instaurato un rapporto davvero speciale.

"Ho preso Guaio dal canile lo scorso aprile - racconta Italo - Sono molto legato a lui, è stato molto importante per me in questi mesi e spero davvero di trovarlo al più presto".

La mobilitazione

Con il passare delle ore si sono moltiplicati i messaggi e gli appelli sui vari social network: l'obiettivo di tutti i mezzaghesi è quello di ritrovare il prima possibile l'amato "Guaio" e riconsegnarlo così al suo padrone. Tra loro anche il sindaco Massimiliano Rivabeni. L'animale è stato avvistato per l'ultima volta questa mattina, sabato 22 gennaio, nei campi a lato della pista ciclabile, tra via Matteotti e via San Francesco.