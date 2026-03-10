Nessun ferito

Mezzo pesante finisce fuori strada, intervengono i pompieri

Intervento dei Vigili del fuoco lungo viale Trento e Trieste aCarate Brianza per il recupero di un mezzo pesante finito fuori strada

Carate Brianza · 10/03/2026 alle 07:49

di

Intervento dei Vigili del fuoco lunedì mattina lungo viale Trento e Trieste, nel territorio di Carate Brianza, per il recupero di un mezzo pesante finito fuori strada

Le operazioni

L’intervento è scattato poco prima delle 11 quando è stato segnalato che un mezzo pesante che viaggiava lungo la Strada provinciale 6 è finito fuori strada: per cause in fase di accertamento, infatti, l’autoarticolato privo di carico è uscito dalla carreggiata, senza riuscire a farvi ritorno. Sul posto sono intervenuti l’autopompa del distaccamento di Seregno e l’autogrù proveniente dal Comando di Milano, oltre alle Forze dell’ordine per i rilievi, che ha provveduto a rimettere l’autoarticolato sulla carreggiata. Non  si registrano feriti.

