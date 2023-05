Mezzo secolo di Gs Varedo e il premio alle "eccellenze". Fine settimana ricco di eventi nell'ambito della Festa delle associazioni con la Passeggiata di primavera

La mostra del Gs Varedo in aula consiliare

Un fine settimana ricco di iniziative quello appena trascorso a Varedo: nell'ambito della seconda edizione della Festa delle associazioni è stata inaugurata la mostra dedicata al glorioso Gruppo sportivo Varedo in occasione del 50esimo anniversario di fondazione, l'Amministrazione comunale ha premiato le sue "eccellenze" e si è svolta anche la Passeggiata di primavera che ha coinvolto circa duecento partecipanti.

Sodalizio fondato nel 1972

Ha mantenuto la promessa Angelo Galli, uno dei fondatori del Gs Varedo che ha allestito in sala consiliare un’esposizione di fotografie, maglie, medaglie e trofei del gruppo sportivo nato nel 1972 per iniziativa di alcuni appassionati della bicicletta (insieme a Galli c’erano Mario Locati, Walter Gotto, Franco Marton) e che ha sfornato campioni di ciclismo, oltre ad aver organizzato momenti di aggregazione che hanno coinvolto l’intera comunità. Alla presentazione della mostra, alcuni protagonisti della società sportiva hanno raccontato momenti di gare e aneddoti mentre passava in rassegna una carrellata di fotografie storiche

I riconoscimenti alle "eccellenze"

E proprio un ciclista che ha mosso i primi passi nel Gs Varedo prima di passare al professionismo, Daniele Galli, è stato la prima "eccellenza" premiata dall'assessore ai Servizi culturali e ricreativi Cristina Tau e dal sindaco Filippo Vergani.

Un riconoscimento è andato anche a Gioia Folini, del Gruppo sportivo Karate Varedo, arrivata terza nella specialità kumite ai mondiali in Repubblica Ceca (premiati anche gli altri atleti che hanno partecipato ai campionati mondiali ed europei).

Attestato di eccellenza a Fernando Ozzimo per il suo trentennale servizio nel gruppo comunale della Protezione civile.

Premiati poi Antonio Annoni degli Amici della castagnata, Roberto Ronchetti dell’Anc Varedo, Boris Sbarufatti, astrofisico e docente dell’Unitre, Laura La Falce, giovane cantante di Arte Musica,

Riconoscimento anche a Romeo Martin, il cacciatore più anziano della sezione Fidc Figini e Colombo, Virginia Casiraghi della Ivana, della fondazione Famiglia Umana, Rocco Di Ceglie di Auser.

Le associazioni in piazza

Domenica in piazza della Pace erano presenti le numerose associazioni del territorio che hanno proposto alla cittadinanza attività e dimostrazioni del loro operato.

"Grazie alla buona volontà dell’Ufficio cultura e dell’Amministratore, insieme alla Consulta delle Associazioni siamo riusciti ad organizzare la seconda edizione di questo evento in cui tutti si sono impegnati moltissimo per la buona riuscita dell’iniziativa", ha affermato l’assessore Cristina Tau.

In duecento alla Passeggiata di primavera

Nella mattinata, con partenza alle 10, si è svolta inoltre la Passeggiata di primavera che ha visto la partecipazione di circa duecento persone. Il ricavato della manifestazione sarà poi devoluto all’associazione che si aggiudicherà il bando 2023 per la realizzazione di un progetto a favore della comunità varedese.