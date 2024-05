Se l'è vista brutta il gatto che nel pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, è stato salvato dai Vigili del fuoco a Bovisio Masciago.

Micio bloccato sull'argine del Seveso, lo salvano i pompieri

Il micio infatti, non si sa in che modo, è rimasto bloccato in una fessura sull'argine del fiume Seveso, in via Marconi. Dopo la chiamata al pompieri, subito sul posto è giunta una squadra del comando locale, intervenuta con un'autopompa. Uno dei pompieri della squadra si è calato con l'ausilio di una scala nella zona in cui il gatto era rimasto bloccato ed è riuscito a farlo entrare nel trasportino.

Il recupero del felino dunque si è concluso nel migliore dei modi e il gatto è stato riconsegnato nelle mani della propritaria, presente sul posto. La squadra ha così potuto far rientro in comando.