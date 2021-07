La biblioteca di Concorezzo è sempre più ricca di libri e di materiale informativo a disposizione degli utenti: da inizio anno sono stati acquistati in totale 847 monografie, 322 DVD e sei CD.

Mille titoli in più sugli scaffali della biblioteca di Concorezzo

"Ogni mese la nostra biblioteca si arricchisce con materiale sempre nuovo, selezionato con cura e con professionalità dai nostri bibliotecari sulla base anche delle richieste degli utenti- ha spiegato l'assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. L'ultimo anno e mezzo è stato sicuramente difficile anche per la nostra biblioteca, che per tanti mesi ha visto le sale vuote per via dell'emergenza sanitaria, ma che ha prontamente riaperto appena le regole sanitarie lo hanno consentito".

Aumentati gli ingressi e le prenotazioni

Borgonovo sottolinea come oggi, in un momento in cui la situazione sanitaria è piuttosto stabile, i concorezzesi stanno tornando a frequentare il fiore all'occhiello del territorio: nelle ultime settimane infatti in biblioteca sono aumentati gli ingressi e le prenotazioni delle aule studio.

"Da parte dell'Amministrazione comunale continueremo, ovviamente, a garantire quel sostegno che ha consentito alla nostra biblioteca di diventare un polo culturale importante per l'intera città e per tutta l’area del vimercatese - sottolinea Borgonovo - infatti basti pensare che siamo la terza biblioteca del sistema bibliotecario vimercatese per numero di libri prestati".

L'impegno del personale

Grande anche lo sforzo da parte dei bibliotecari per incentivare la lettura: iniziative come quella di lettura dei libri ai bambini all'interno delle aule delle scuole dell'Infanzia sono fondamentali per Borgonovo che li definisce "momenti importanti, essenziali per far crescere, anche nelle nuove generazioni, la passione e la curiosità verso il mondo dei libri".

Il bando

"Infine – ha concluso Borgonovo- anche quest’anno abbiamo aderito al bando ministeriale per poter accedere al contributo straordinario previsto per le biblioteche che potrebbe essere, nel nostro caso, di circa 7mila euro. Fondo che verrebbe utilizzato per implementare ulteriormente il materiale librario e documentale a disposizione degli utenti".