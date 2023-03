Mimose "sospese" attaccate alla cancellata per la Festa della Donna

Mimose "sospese" a disposizione di chiunque passi davanti alla sua cancellata. Con questa bellissima iniziativa un anonimo residente di Correzzana ha voluto celebrare la Festa della Donna in programma oggi, mercoledì 8 marzo, regalando ai passanti i tradizionali fiori gialli.

Mimose "sospese" a Correzzana

La bella iniziativa ha fatto centro nel cuore di tanti concittadine e concittadini che, passando davanti all'abitazione di via Principale (a pochi passi dal Centro sportivo) hanno notato i mazzetti gialli appesi sulla ramata lungo la pista ciclopedonale. Con essi anche un invito implicito: chiunque desideri prenderne un rametto, lo faccia pure. Proprio come il più celebre caffè "sospeso" di Napoli. Meglio se donne, ovviamente, ma in fondo il pensiero si rivolge anche a uomini che per un motivo e per un altro oggi si sono scordati di passare dal fiorista.

L'apprezzamento

Più di una persona ha raccolto l'invito e ha approfittato della gentilezza dell'anonimo benefattore. E grazie al potere dei social l'iniziativa è diventata presto virale, con qualcuno che ha anche voluto ringraziare l'autore di questo bellissimo e inaspettato regalo: