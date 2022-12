Minaccia di buttarsi dal ponte, Valassina bloccata

Serata di paura lungo la Valassina dove un ventenne ha minacciato di buttarsi dal ponte di Verano. La Statale è stata interdetta al traffico per diverso tempo.

Ventenne minaccia di buttarsi da un ponte

L'allarme è scattato poco dopo le 21. Un ventenne di Carate, in evidente stato confusionale, ha scavalcato il parapetto di uno dei ponti lungo la Valassina, nel territorio di Verano Brianza. Qualche automobilista se n'è accorto e ha allertato le Forze dell'Ordine. Sul posto sono giunti cinque mezzi dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Stradale e immediatamente è stata interdetta la circolazione in entrambe le direzioni. Una situazione tesa, con il ventenne che, farneticando frasi prive di senso, più volte ha minacciato di buttarsi.

Il salvataggio

Dopo circa un'ora estenuante di negoziazione, condotta dai Carabinieri, con un'azione coordinata dell'Arma congiunta con i Vigili del fuoco, il giovane è stato posto in sicurezza e portato a terra con un'autoscala posizionata sulla carreggiata dalla quale i pompieri sono saliti sopra il ponte e sono riusciti a raggiungerlo. Sul posto, in supporto al collega di Carate Brianza, è giunto anche il negoziatore del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza. Fondamentale per il salvataggio il tempo guadagnato dal militare negoziatore e l'azione di coordinamento che gli stessi militari hanno attuato con i Vigili del fuoco.

La ripresa della viabilità

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 22.30. A quel punto la circolazione in direzione Lecco è potuta riprendere normalmente, mentre è rimasta ancora chiusa quella verso Milano, con uscita obbligatoria a Verano Brianza. Il 20enne, per evitare che potesse mettere in pratica i suoi intenti suicidi, è stato bloccato al cestello dell'autopompa, poi, una volta liberato, ha manifestato ancora le medesime intenzioni tanto da costringere gli operatori a bloccarlo di nuovo. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde per essere sottoposto agli accertamenti del caso.