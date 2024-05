Minacciati e picchiati da un gruppo di bulli fuori dai parchi pubblici

Ragazzini minacciati e costretti a consegnare i soldi a qualche bullo più grande, che proprio non si fa scrupolo ad alzare le mani sui più indifesi per ottenere ciò che vuole. Torna l’incubo dei teppisti a Busnago, dove in queste settimane si sono verificati una serie di episodi piuttosto allarmanti di violenze ed estorsioni tra minorenni.

Minacciati e picchiati da un gruppo di bulli

In particolare i casi sarebbero avvenuti nelle vicinanze dell’oratorio, ma anche e soprattutto all’interno di alcuni giardinetti pubblici, come il Parco degli Alpini. Nel dettaglio, sembrerebbe che alcuni ragazzini, quasi tutti al di sotto della maggiore età, stiano tenendo in scacco alcune zone del paese con comportamenti decisamente al di sopra delle righe.

Indagano i Carabinieri

Atti vandalici, ma anche e soprattutto minacce (non sempre velate) ai danni di coetanei o di altri ragazzi più giovani, costretti a consegnare i propri spiccioli per evitare le botte. Che purtroppo in alcuni casi non sono riusciti a evitare. Una situazione che, soprattutto ultimamente, sta diventando un vero problema per la comunità, con diverse famiglie che hanno già segnalato la questione alle Forze dell’ordine.

