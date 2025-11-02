Minorenne cade dalla tettoia di un edificio in disuso

Salito sulla tettoia di un edificio in disuso a Besana Brianza, un minorenne è precipitato, facendo un volo di cinque metri

L’incidente

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 19. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco un ragazzo era entrato in un edificio in disuso di via Puccini e salito sulla tettoia. Che improvvisamente ha ceduto per il peso, facendo precipitare nel vuoto il minorenne per circa 5 metri

Sul posto sono arrivate due Autopompe Serbatoio provenienti dai distaccamenti dei Vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza, in collaborazione con il personale AREU e le Forze dell’Ordine.

Fortunatamente le condizioni del giovane sono parse meno gravi di quanto temuto e, dopo le prime cure direttamente sul posto, il giovane è stato successivamente trasportato in ospedale in codice giallo.