Miss Italia: il sogno della giovane Miriam continua

Concorso

E’ lei, 20enne di Besana Brianza, la più bella della Lombardia: centrata la finalissima del celebre concorso nazionale

Miriam Del Contrasto, classe 2004, studentessa di Fisioterapia cresciuta a Costa Lambro, ma da qualche anno residente con la famiglia nella piccola frazione di Da Vergo Zoccorino al palco di Miss Italia., classe 2004, studentessa di Fisioterapia cresciuta a Costa Lambro, ma da qualche anno residente con la famiglia nella piccola frazione di Besana in Brianza , ha conquistato lo scorso sabato sera a Milano la fascia di "Miss Lombardia", titolo che le ha garantito l’accesso diretto alla finalissima nazionale di Miss Italia.

Da Vergo Zoccorino al palco di Miss Italia

La finalissima è in programma il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio nelle Marche. La bellissima ventunenne besanese, ex allieva dell’istituto superiore Gandhi, rappresenterà così la Brianza e la Lombardia nel concorso di bellezza più celebre e longevo d’Italia. Nel corso della serata in scena al "Mood Live Milano", le aspiranti miss in gara sono state impegnate, come sempre, in una sfida all’insegna della bellezza, dell’eleganza e del talento, portando in passerella non solo il proprio aspetto ma anche carisma, determinazione e sogni.

Il sogno della giovane Miriam continua

Miriam Del Contrasto si era aggiudicata già a maggio la fascia di "Miss Mantova", prima selezione provinciale della Lombardia per il concorso Miss Italia 2025 e, lo scorso luglio, aveva ottenuto poi anche la fascia di "Miss Miluna" nel corso di un’altra selezione che si era svolta ad Arcore. Per lei era già quindi di fatto garantito l’accesso alle pre finali, ma il titolo regionale conquistato lo scorso week-end a Milano le ha spalancato direttamente le porte della finalissima nazionale del concorso di bellezza più celebre d’Italia e che è giunto quest’anno alla 86esima edizione.

Il concorso più longevo d'Italia

Quest’anno l’organizzazione ufficiale delle selezioni regionali di Miss Italia Lombardia è stata affidata a Tipico Eventi Srl, realtà giovane e dinamica che ha saputo portare freschezza e professionalità nel concorso di bellezza più amato d’Italia. Le serate sono state condotte da Fabio Galatola, con la direzione coreografica curata da Pamela Aruci, in qualità di coach delle concorrenti. La parte organizzativa e direzione artistica è stata gestita da Federico Marzorati, mentre la supervisione generale è stata affidata a Jessica Mascolo e Matteo Redaelli, responsabili del progetto lombardo. In passerella si sono alternate numerose ragazze provenienti da tutta la regione, pronte a mettersi in gioco per conquistare un posto nella finalissima nazionale che si terrà il 15 settembre a Porto San Giorgio.