Miss Italia, la bellissima ginnasta di Besana passa alle regionali

Il sogno di Miss Italia si fa sempre più vicino per la bellissima Sara Mauri, 19enne di Besana Brianza, per anni ginnasta, che ieri sera, sabato 11 settembre, si è classificata sesta alla seconda finale regionale del tour Miss Italia Lombardia 2021.

Doppio appuntamento con la bellezza ad Arcene

La serata si è tenuta ad Arcene (BG) e ha ospitato un doppio appuntamento con la bellezza. A essere incoronata e conquistare il titolo di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia è stata Francesca Popa di Milano, superando ben 22 concorrenti in gara; in simultanea si è svolta anche la selezione di Miss Miluna Arcene e a vincere il titolo e il gioiello Miluna è stata Letizia Bernardelli di Mantova, A partecipare alla selezione 14 concorrenti che sono state ritenute idonee al casting del pomeriggio. L'organizzatrice Alessandra Riva di Rial Events alla fine della serata ha poi annunciato i nomi delle prime 6 classificate che si sono aggiudicate l’accesso alle prossime finali regionali. Prove, shooting fotografici e trucco e parrucco come succede alle finali nazionali, Alessandra Riva in collaborazione con Silvia Bar Bogni ha voluto portare nella cornice della Piazza Civiltà contadina di Arcene uno spettacolo di alto livello dove le concorrenti potessero essere valorizzate al meglio.

Tra le sei classificate anche Sara Mauri di Besana

Miss Bellezza Rocchetta Lombardia è Francesca Popa (passa alle pre-finali Nazionali), 19 anni di San Giuliano (Mi), alta 176 centimetri. È stata agonista di pallavolo nel ruolo di centrale.

Miss Miluna Arcene è Letizia Bernardelli (passa alle regionali), 19 anni di Mantova. Alta 176 ha la passione della ginnastica artistica, dopo un passato da agonista arrivando anche seconda ai campionati nazionali nel 2019, ora insegna questo sport oltre al suo lavoro diurno di commessa.

Miss Bellezza Rocchetta è Alessia Gozio (passa alle regionali), 23 anni di Gussago, è alta 173, frequenta il quinto anno di giurisprudenza e spera di diventare legale di un team professionistico di ciclismo.

Miss Be much è Martina Sisti (passa alle regionali), 18 anni di Castegnato (BS) è alta 176, studia comunicazione media e pubblicità. Ha un passato da calciatrice e sul palco si è esibita con scarpe da calcio e pallone al piede stupendo il pubblico

Miss 4° classificata è Elena Izzo (passa alle regionali), 18 anni di Sarnico (BG), alta 170 si descrive come una persona allegra, sognatrice e curiosa, ha studiato canto e si è esibita proprio cantando una canzone

Miss 5° classificata è Micol Mascetti (passa alle regionali), 20 anni di Olgiate Comasco (CO), alta 170, è una studentessa di medicina e chirurgia, con la passione del beach Volley

Miss 6° classificata è appunto Sara Mauri (passa alle regionali), 19 anni di Besana in Brianza (MB), alta 170, è stata per anni ginnasta, si è esibita in un assolo di ginnastica artistica.

Le prime sei candidate al titolo di Miss Bellezza Rocchetta hanno sfilato al fianco di Seyla Zanon, Miss Cinema Lombardia e madrina della serata con le bellissime creazioni sposa e cerimonia di Caroli Boutique.

Le prossime tappe del tour

Quest’anno il tour organizzato da Rial Events di Alessandra Riva è iniziato nel mese di giugno in netto ritardo rispetto alla programmazione degli altri anni. Alessandra Riva però è in continuo movimento per l’organizzazione delle selezioni e le finali che sono previste per il mese di settembre

Prossime tappe

19/09 Lanzo D’intelvi (LC) Miss Miluna Lombardia – Miss Bella dei laghi (2 titoli Regionali)

24/09 Golf Club Franciacorta (BS) Miss Be_much Lombardia – Miss Sorriso lombardia (2 titoli Regionali)

26/09 Ospitaletto (BS) Miss Ospitaletto - Miss Eleganza Lombardia (1 selezione e 1 finale Regionale)

10/10 Golf Club Franciacorta (BS) Finalissima Miss Lombardia

Chi saranno le fortunate prime classificate? Parteciperanno tante ragazze provenienti da tutta la Lombardia.