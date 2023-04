Ieri, sabato 29 aprile, a Castelmarte (Como), è iniziato il tour Miss Italia Lombardia. Martina Andolfo, 21 anni, di Nova Milanese, passa alla finale regionale.

Miss Italia Lombardia, Martina alla finale regionale

Doppio appuntamento ieri per Miss Italia Lombardia: il primo casting regionale per le nuove iscritte e la selezione del titolo Miss Club New Jimmy. In gara 34 nuove candidate provenienti dalle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio, Varese e Milano. L'appuntamento è iniziato nel pomeriggio con l’arrivo alle 14 delle nuove iscritte che si sono presentate per i casting. Alle 16 sono stati comunicati i nomi delle ragazze che faranno parte del tour Miss Italia Lombardia 2023. In serata hanno quindi concorso alla prima selezione regionale 2023.

La proclamazione della vincitrice

Quindi le prove generali e il corso di portamento tenuto da Alessandra Riva, agente regionale di Miss Italia Lombardia e ormai punto di riferimento delle ragazze che vogliono muovere i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo. Le aspiranti Miss si sono poi divise tra shooting fotografici, riprese video, realizzazione di contenuti social presentandosi al pubblico del web e richiamando ulteriormente l’attenzione sull’importante evento serale.



Il momento più atteso della serata è stato la proclamazione della vincitrice. Passa alle finali regionali aggiudicarsi il titolo di Miss Club New Jimmy (il locale che ha ospitato l'evento) Fabiana Iannicelli, 20 anni di Rodano (MI). Fabiana nella vita è hostess e studentessa di recitazione cinematografica e arti dello spettacolo in quanto da sempre il suo obiettivo è quello di intraprendere la carriera da attrice.

Altre tre ragazze alle finali regionali

A un passo dalla vittoria, si aggiudica il secondo posto e la fascia di Miss Bellezza Rocchetta Giulia Zengarini, 19 anni di Carugo (Como): studia recitazione ed è giocatrice professionista di pallavolo in serie C. Si aggiudica il terzo posto con la fascia di Miss Framesi e, grazie a questa, il passaggio alle finali regionali, anche Alessia Anzioli, 18 anni, di Trezzano sul Naviglio, che studia Biotecnologie, ha praticato nuoto sincronizzato e ha studiato musical per quattro anni. Quarta classificata (passa anche lei alle finali regionali) Martina Andolfo, 21 anni, di Nova Milanese, che studia Moda per diventare sarta, ama tutto ciò che riguarda la creatività perché tramite questa può concretizzare la sua personalità: vivace, sensibile ed estroversa. Le sue passioni sono il cucito, il disegno, il ricamo e l’uncinetto.

Quinta classificata Giorgia di Pucchio, 17 anni di Somma Lombardo (Varese), appassionata di moda, make-up e in generale tutto quello che riguarda la cura della persona. Sesta classificata Federica Riva, 20 anni di Galbiate (Lecco), studia Medicina e Chirurgia ed è una grandissima tifosa di calcio Juventina.

La madrina e la giuria

Madrina della serata: Miss Mascotte Lombardia 2022 Gaia Grimoldi. In giuria, presieduta da Igor Chiappa di Framesi, Elisa Rosselli, cantante lirica finalista lombarda a Miss Italia 2014, Martina Pagani, Miss Sorriso Lombardia 2019, e gli imprenditori Monica Galli e Davide Serratore.