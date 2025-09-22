La giovane Priscilla Gatta ha ottenuto la fascia di "Miss Senza Trucco"

La promoter e fotomodella di Seregno Priscilla Gatta è arrivata seconda, nel fine settimana, alla Finale Nazionale dell’edizione numero 27 del c oncorso di Miss La Più Bella del Mondo organizzato da Cesare Morgantini in collaborazione, in particolare, con la Pro Loco della città risicola, capitale dell’oca.

Miss La Più Bella del Mondo, a Pavia la brianzola Priscilla conquista il secondo posto

La giovane brianzola ha ottenuto la fascia di “Miss Senza Trucco” ed è stata premiata da Edoardo Raspelli con un lussuoso abito da sera della stilista fiorentina Cinzia Diddi.

La finale si è tenuta davanti a mille spettatori, tra gli applausi, nel cuore di Mortara (provincia di Pavia). Trentasei le ragazze di ogni regione d’Italia che hanno sfilato, selezionate in decine di eventi locali: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia…

In giuria, come detto, il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, ma anche il gioielliere Roberto Noè con il suo “braccio destro” Federico Sotti, il produttore di bevande Gianfranco Fasanella, che hanno anche assistito alle grandi prestazioni “ginniche” dei fenomenali sbandieratori di Mortara ed ai prodigiosi tocchi di matita di Roberto Gennaro. Il tutto presentato da Leo Bosi e Gloria Anselmi.

Due le giurie: una “locale”, di personalità di Mortara, ha premiato due tra le dieci ragazze della città che concorrevano. Un’altra giuria, tecnica, ha valutato tutto il grande gruppo delle aspiranti.

La classifica

Le prime tre classificate sono state “Miss La Più Bella del Mondo” 2025 Giordana D’Arigo, 16 anni, di Catania; “Miss Senza Trucco” Priscilla Gatta, 22 anni, di Seregno (Monza Brianza), “Miss Regenera” Anastasia Nikic, 18 anni, di Ponte Tresa (Varese).

Le altre fasciate sono state:

Alessia Mancin Miss Noè Gioielli

Micol Rizza Miss Cinema

Federica Rossi Miss PIERRE

Giorgia Catanzaro Miss Fotogenia

Gaia Pennacchio Miss Farmacalab

Paola Caprì Miss Telegenia

Athena Monti Miss Associazione Monna Lisa

Giulia Croci Miss Pure Italian Gold

Rossella Deda Miss Noè Gioielli

Rebecca Genco Miss Sorriso (per Mortara)

Rebecca Dewendè Casciano Miss Mondariso (per Mortara)