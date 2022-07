C'è anche una mamma residente in Brianza tra le premiate nel corso di una serata di pre-selezioni per il titolo di Miss Mamma Italiana 2022, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla 29° edizione e riservato a tutte le mamme di età superiore ai 25 anni.

Miss Mamma Italiana 2022, premiata anche Bianca di Bovisio Masciago

Si chiama Bianca Stojicic, ha 49 anni, risiede a Bovisio Masciago e fa l'impiegata. E' mamma di Kristina ed Elena, di 23 e 20 anni e nel corso della serata di selezione che si è tenuta a Gallarate, in provincia di Varese, ha ricevuto la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe”.

La serata, che si è tenuta domenica 3 luglio, ha visto esibirsi venti mamme, di differenti età, che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno anche sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette di cucina, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche a loro scelta.

La vincitrice

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Gloria Perin, 36 anni, presentatrice di eventi di Azzate (in provincia di Varese) e mamma di Sveva e Gioia di 7 e 2 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata invece ad Emanuela Locatelli, 46 anni, agente di viaggio, di Corbetta (MI), mamma di Riccardo di 5 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a Maria Teresa Vodola, 58 anni, artigiana, di Busto Arsizio, mamma di Simone di 33 anni.

Queste le altre mamme che, insieme a Gloria Perin, parteciperanno alle Pre Finali del concorso (fascia di età dai 25 ai 45 anni), in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

- “Miss Mamma Italiana Fashion” Antonella Rigato, 38 anni, operaia, di Gavirate (VA), mamma di Alyssa di 2 anni;

- “Miss Mamma Italiana Radiosa” Jacqueline Marchi, 37 anni, studentessa di Scienze dell’Educazione, di Molteno (LC), mamma di Mercury di 3 anni;

- “Miss Mamma Italiana Sprint” Enrica Casali, 42 anni, impiegata, di Castano Primo (MI), mamma di Camilla, Gabriele e Jacopo, di 17, 15 e 13 anni;

“Miss Mamma Italiana Glamour” Chiara Bianchi, 38 anni, insegnante, di Buguggiate (VA), mamma di Mirko, Gioele ed Aurora, di 5, 4 e 2 anni.

Le altre mamme premiate

Queste invece le Mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (dai 56 anni a salire):

oltre a Bianca Stojicic ha ricevuto la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” Lella Manessi di Jerago con Orago, mentre Laura Solimene, 49 anni, operaia, di Jerago con Olona (VA), mamma di Alessia, Andrea e Michael, di 23, 22 e 17 anni è stata premiata con la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso”.

La fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” è invece andata a Solidea Bramante, 50 anni, assistente di cura, di Tronzano Lago Maggiore (VA), mamma di Melissa, Bruno ed Angelica, di 22, 16 e 12 anni; e ancora “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” è Manuela Nicoli, 46 anni, estetista, di Canegrate (MI), mamma di Nicolò, Chantal e Melissa, di 25, 20 e 14 anni.