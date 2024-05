Miss Mamma Italiana 2024: alle selezioni premiata anche una mamma di Desio

E' stata premiata con la fascia di "Miss Mamma Italiana Glamour". E' la desiana Rosaria Scavone, 44 anni, coordinatore infermieristico e mamma di Elisabetta, 5 anni, che lo scorso fine settimana ha preso parte con successo alle selezioni per "Miss Mamma Italiana 2024", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla sua 31esima edizione e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

In corso le selezioni per "Miss Mamma Italiana 2014: la tappa a Manerbio

L'evento che sostiene l'Associazione Onlus "Arianne" per la lotta all'Endometriosi, si è tenuto a Manerbio, presso la discoteca Casablanca 99. La selezione, valevole per il concorso nazionale ha visto tantissikme mamme sfilare in passerella ma anche sostenere prove di abilità come cantare, ballere, illustrare ricette gastronomiche e molto altro.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Maria Antonietta Pandiscia, 25 anni, ispettore della Guardia di Finanza, di Rovato (BS), mamma di Anna Giulia di 1 anno e mezzo; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Shpresa Disha, 55 anni, estetista, di Baranzate (MI), mamma di Napolon e Mirela, di 33 e 30 anni; mentre Enrica Bonamici, 57 anni, estetista, di Porto Viro (RO) e mamma di Sebastian di 30 anni, si è aggiudicata la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni).

La mamma desiana è stata invece premiata, come detto, con la lascia di “Miss Mamma Italiana Glamour”.

Tutte le mamme premiate

ra le altre premiate ci sono: