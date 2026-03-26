Mistero a Roncello: acqua piovana nel gasolio, decine di auto guaste

Un pieno di gasolio che si trasforma in un incubo e un danno da migliaia di euro. E’ quanto sta accadendo in questi giorni a Roncello, dove numerosi automobilisti hanno segnalato gravi danni ai propri veicoli dopo aver fatto rifornimento presso il distributore del paese gestito direttamente da “IP”. Un vero e proprio “giallo” che però non trova, al momento, particolari spiegazioni.

Mistero a Roncello: acqua piovana nel gasolio

Secondo le prime ricostruzioni negli ultimi giorni decine di conducenti avrebbero subito il blocco improvviso dell’auto a pochi metri dalla stazione di servizio. In molti casi, il problema si è manifestato quasi immediatamente dopo il rifornimento:

“Ho fatto gasolio domenica mattina, dopo circa 500 metri la macchina si è fermata – ha raccontato un testimone che ha preferito restare anonimo e che si è rivolto alla nostra redazione – All’inizio pensavo a un guasto improvviso, poi ho scoperto che altre due o tre persone avevano avuto lo stesso identico problema. Lunedì mattina della scorsa settimana sono passato di nuovo e c’erano altre persone ferme lungo la strada nella mia stessa situazione”.

Le verifiche degli automobilisti

Le verifiche effettuate dalle officine meccaniche presso cui si sono recati gli automobilisti coinvolti sembrano aver confermato i sospetti: nei serbatoi sarebbe stata rilevata una presenza massiccia di acqua:

“Dall’analisi del mio veicolo è emerso che era acqua con un po’ di gasolio”, ha confermato il testimone che si è rivolto direttamente alla casa madre del proprio veicolo. Un’anomalia misteriosa, in grado di compromettere componenti fondamentali come pompe di iniezione e iniettori, con danni che secondo diverse segnalazioni, superano spesso i 6mila euro. Nel caso del testimone che si è rivolto al nostro Giornale, il preventivo per la sua BMW di grossa cilindrata sfiorerebbe addirittura i 17mila euro.

Precedenti in passato

E non si tratterebbe, come detto, di un episodio isolato: “Quella pompa aveva già avuto problemi simili un paio di anni fa. Ogni tanto succede, a quanto pare”, ha aggiunto. La scorsa settimana presso il distributore è comparso anche un cartello che invitava a non effettuare rifornimento. Da sabato mattina invece, l’intervento sulla pompa ha permesso di ripristinare i serbatoi. Tuttavia, a preoccupare ulteriormente è il possibile coinvolgimento di lavoratori e mezzi commerciali: “Ho saputo anche che molti corrieri hanno fatto rifornimento e hanno avuto il motore distrutto”, ha riferito ancora il testimone.

Le segnalazioni alle autorità

Secondo le ultime rilevazioni, la presenza di acqua nei serbatoi potrebbe essere stata causata dalle forti piogge dell’ultimo periodo che avrebbero provocato infiltrazioni o contaminazioni nelle cisterne dell’impianto. La vicenda ha spinto un gruppo di cittadini di Roncello e dei Comuni vicini ad attivarsi per segnalare l’accaduto alle autorità. È stata infatti inoltrata una comunicazione all’Amministrazione comunale e direttamente, al sindaco Cristian Pulici e allo Sportello delle attività produttive affinché vengano effettuati controlli e verifiche. Nel frattempo, questa mattina, lunedì, lo stesso testimone ha depositato una denuncia formale presso le autorità competenti, dichiarando di voler ottenere un risarcimento per i danni subiti, attribuiti a una negligenza nella gestione dell’impianto. Resta però il nodo delle responsabilità. Al momento, infatti, non è ancora possibile stabilire con certezza l’origine precisa del problema.

La replica dell’azienda

Della questione è stata prontamente allertata anche la stessa azienda titolare del distributore, la “IP”, che infatti, nei giorni scorsi, è immediatamente intervenuta per risolvere le criticità riscontrate nell’impianto di Roncello: