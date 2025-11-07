I residenti di via Principato a Vimercate, quest mattina, si sono svegliati con un mistero da risolvere e qualche problema di viabilità: un’auto abbandonata in mezzo alla strada, all’altezza del civico 1, che impediva il transito e conseguenti disagi per chi doveva muoversi in auto in quel tratto.

Sbarrano la strada con l’auto di un residente per fare un furto

Erano circa le 6.15 quando alcuni residenti hanno allertato i Carabinieri. L’auto, una Fiat Panda bianca, risultava messa di traverso lungo la via, sbarrando completamente la strada, aveva il vetro rotto e a bordo non c’erano le chiavi. Il mistero però si è risolto in breve tempo: la vettura era quella di un residente della zona. Secondo quando merso fino ad ora, la macchina, nella notte, sarebbe stata messa in quella posizione da alcuni malviventi che hanno poi compiuto un furto proprio in zona. La vettura sarebbe stata messa di traverso per sbarrare la strada alle forze dell’ordine nel caso fossero sopraggiunte durante il furto.

I militari dopo la chiamata da parte dei residenti sono subito giunti sul posto per i controlli del caso. Sono in corso indagini per chiarire con esattezza quanto accaduto.