Anche quest’anno il Comune di Desio aderisce alla misura di Regione Lombardia “Nidi gratis Bonus 2023/2024”, rivolta ai figli di età compresa nella fascia 0/3 anni iscritti nei due asili nido pubblici di via Diaz e via Adamello, impegnandosi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza della richiesta. L’iniziativa si rivolge in particolare alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale con un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro.

Misura Nidi Gratis a Desio: il Comune conferma il sostegno alle famiglie anche per il 2023/2024

Tale misura prevede un abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a nei nidi comunali fino alla concorrenza delle rette in vigore, eccedente l’importo rimborsabile dall’INPS pari a euro 272,72. Per avere la retta completamente azzerata è necessario richiedere anche il Bonus INPS - Bonus asilo nido 2023, agevolazione riconosciuta fino ad un importo massimo di 3.000 euro, sulla base del valore ISEE minorenni presentato all’INPS.

Come accedere alla misura

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online dal 23 ottobre al 17 novembre 2023 attraverso il sistema informativo Bandi On Line https://www.bandi.regione.lombardia.it, digitando nidi gratis famiglie nel campo di ricerca.

Per accedere occorre autenticarsi attraverso una delle seguenti modalità:

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS

• CIE Carta di Identità Elettronica (qui per informazioni sul suo funzionamento)

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’avviso è possibile:

• chiamare il numero regionale dedicato: 0267653333 (attivo dal 18 ottobre 2023 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedì a giovedì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di venerdì).

• inviare una mail a: nidigratisfamiglie2324@regione.lombardia.it.

Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiama il numero verde: 800131151 (sempre gratuito) oppure scrivi a bandi@regione.lombardia.it.

Rivolgersi alla segreteria delle Scuole Infanzia al numero 0362392305, email: segreteriascuoleinfanzia@comune.desio.mb.it, con orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (sempre con appuntamento).

Come vedere lo stato della domanda

Regione Lombardia procederà all’istruttoria delle domande in ordine cronologico sulla base della data di protocollo online e sui requisiti del bando. Gli esiti saranno approvati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e comunicati alle famiglie e ai Comuni di riferimento mediante il sistema informativo Bandi Online.