Anche quest’anno il Comune di Desio aderisce alla misura di Regione Lombardia "Nidi gratis PLUS" 2024/2025, rivolta ai figli di età compresa nella fascia 0/3 anni iscritti nei due asili nido pubblici di via Diaz e via Adamello, impegnandosi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza della richiesta. L’iniziativa si rivolge in particolare alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale con un ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro.

Misura “Nidi gratis PLUS”: il Comune di Desio conferma il sostegno alle famiglie

Tale misura prevede un abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a nei nidi comunali fino alla concorrenza delle rette in vigore, eccedente l’importo rimborsabile dall’INPS pari a 272,72 euro, oppure a 327,27 euro nei casi previsti dalla misura nazionale (nuclei familiari con nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, e presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni).

Per avere la retta completamente azzerata è necessario richiedere anche il Bonus asilo nido e supporto domiciliare 2024.

Come accedere

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online dall'11 novembre al 6 dicembre 2024 attraverso il sistema informativo Bandi On Line https://www.bandi.regione. lombardia.it, digitando nidi gratis plus famiglie nel campo di ricerca.Per accedere occorre autenticarsi attraverso una delle seguenti modalità:

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS



INFO E CONTATTI. Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’avviso è possibile:

• chiamare il numero regionale dedicato 02.67653333 (attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedì a giovedì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di venerdì).

• inviare una mail a nidigratisplusfamiglie@regione.lombardia.it

Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiama il numero verde: 800131151 (sempre gratuito) oppure scrivi a bandi@regione.lombardia.it.

Informazioni

Rivolgersi alla segreteria delle Scuole Infanzia, a partire dal 19 novembre, al numero 0362392305, email segreteriascuoleinfanzia@ comune.desio.mb.it, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (sempre con appuntamento) oppure presso il Punto di Facilitazione digitale attraverso:

• 1 postazione assistita presso l’ingresso A del Comune di Desio. Il servizio viene svolto in collaborazione con lo sportello SI (Supporto Informatico) e con il facilitatore digitale per i quali è prevista la registrazione sulla piattaforma REPUBBLICA DIGITALE prima dell’erogazione del supporto alla compilazione. Per prendere appuntamento con il facilitatore digitale occorre accedere a questo link: effettua la prenotazione con AFOL Monza Brianza e selezionare: Punto di facilitazione di Desio.

Regione Lombardia procederà all’istruttoria delle domande in ordine cronologico sulla base della data di protocollo online e sui requisiti del bando. Gli esiti saranno approvati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e comunicati alle famiglie e ai Comuni di riferimento mediante il sistema informativo Bandi Online.