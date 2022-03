Vimercate

Sono pervenute 8 domande, tutte giudicate ammissibili. Nuovo bando per contributi per gli affitti in arrivo.

Sono in pubblicazione due misure di sostegno a imprese e famiglie che hanno subito gli effetti economici negativi della crisi dovuta all’emergenza sanitaria ancora in atto.

Misure di sostegno per imprese e famiglie: pubblicata la graduatoria

Il Comune di Vimercate ha pubblicato sul sito internet la graduatoria del terzo bando di contributi straordinari al commercio locale, stanziati dall'Amministrazione comunale a fine 2021. I contributi, erogati a fondo perduto, vanno a sostenere le spese per gli allestimenti e l’organizzazione di eventi durante il periodo natalizio 2021-2022.

L'ammontare totale delle risorse stanziate era di 118.000 euro. Sono pervenute 8 domande, tutte giudicate ammissibili. Il contributo è erogato a saldo, ovvero a seguito dell’invio da parte dei soggetti beneficiari della documentazione necessaria di rendicontazione delle spese e previa verifica positiva di tale documentazione. Il totale dei contributi richiesti è di 42.096,90 euro.

Aiuti anche per gli affitti

Nella sua qualità di ente capofila del Piano di Zona dell’ambito di Vimercate, Offertasociale ha pubblicato il bando regionale per il Contributo Affitto Misura Unica 2022, sostegno per le famiglie in locazione sul libero mercato (compresi il canone concordato e alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali), che si trovino in difficoltà nel pagamento dell’affitto a causa dei danni economici provocati dall’emergenza Covid19. Sono esclusi da questa misura i titolari di contratti di Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.).

Il bando prevede l’erogazione di un contributo economico, versato direttamente al proprietario, che copre fino a 4 mensilità di canone non versate, o da versare, e comunque fino ad un massimo di 1.500,00 euro ad alloggio o contratto. Il valore dei contributi è determinato sulla base di una graduatoria legata all’ISEE. I contributi sono erogati fino a esaurimento delle risorse, pari a 633.361,00 euro.

La domanda deve essere inviata solo via e-mail all'indirizzo sosaffitto@comune.vimercate.mb.it entro il 4 aprile 2022. Requisiti necessari, informazioni e moduli (compilabili in versione digitale) sono pubblicati sul sito internet comunale.