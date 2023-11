Mobilità sostenibile a Concorezzo: in arrivo dieci colonnine di ricarica per auto elettriche

Il Comune di Concorezzo si muove sempre più in direzione della mobilità sostenibile. Nei prossimi mesi infatti saranno installate sul territorio dieci nuove colonnine di ricarica per auto elettriche.

Il progetto non avrà costi a carico del Comune dato che sarà in capo a EnelX che effettuerà l'operazione con fondi PNRR.

Nel dettaglio entro fine 2023 verranno installate tre colonnine di ricarica, ognuna con due attacchi: una nel parcheggio del Cimitero, una in via del Lavoro ed una in via La Pira.

Nel 2024 verranno invece installate altre due colonnine, di cui una in piazza Castello e una in via di definizione.

"Servizio utile ai cittadini"

“Le nuove colonnine di ricarica daranno un servizio utile alle persone che scelgono di dotarsi di un mezzo elettrico - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Insieme al gestore, abbiamo individuato dei punti strategici (sia nel centro storico, sia in area industriale) dove installare le colonnine. Questa iniziativa rappresenta un passo in più della nostra amministrazione comunale verso l’implementazione della mobilità sostenibile. Ricordo infatti che è in atto anche una conversione del parco auto comunale. A partire dal 2021 abbiamo infatti acquistato solo mezzi ibridi. Una scelta che va verso la sostenibilità ambientale soprattutto per la circolazione urbana”.

(foto archivio)