Moda e sport alla sfilata sotto le stelle

Una sfilata al chiaro di luna. Stasera, 20 settembre 2025, a Macherio andrà in scena la prima edizione della kermesse «Sfilata sotto le stelle» dove moda, sport e solidarietà si incontrano per una serata all’insegna della bellezza e non solo.

Sfilata sotto le stelle

L’associazione Commercianti di Macherio, le sezioni Avis Macherio e Biassono, l’Amministrazione comunale di Macherio, il distretto della Corona del Parco e Confcommercio Monza insieme scendono in campo per un evento straordinario sul territorio macheriese. L’appuntamento è previsto per questa sera, a partire dalle 21, in piazza del Lavatoio.

Uno show di moda e sport

La piazza si trasformerà in un set scenografico per ospitare i modelli con abiti di «Sala 1953» , per i più piccoli «Abbigliamento Zero16», le pellicce di «Ideafur», gli occhiali di «Mr. Ottica», gioielli di «Didoni Pietre Dure», accessori della Cartolibreria Villa, «Sosta & Gusta» e panificio Caremi. Ad aprire la serata saranno i bambini. Non mancheranno testimonianze dei donatori per un appello e una sensibilizzazione alla donazione di sangue e, per finire, saliranno gli atleti delle società sportive del territorio.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 settembre 2025.