Modelli per una sera, gli ospiti del centro "La Vite" salgono in passerella

E’ stata ribattezzata da tutti come la fashion week più rivoluzionaria di sempre che lancia un messaggio di inclusività e accoglienza. E non poteva essere altrimenti per un evento che ha avuto per protagonisti ragazzi e ragazze speciali che frequentano il centro socio educativo "La Vite" di Arcore.

Ieri sera, venerdì 14 ottobre 2022, i saloni al piano terra della splendida Villa Borromeo si sono trasformati in una splendida passerella di moda per accogliere le sfilate di moda degli ospiti del centro di via Roma.

Obiettivo? Lanciare il famoso calendario 2023 che da tantissimi anni ha per protagonisti i disabili, circa una trentina, di età compresa tra i 20 e i 50 anni che ogni giorno frequentano il centro gestito dalla cooperativa "La Piramide".

Foto 1 di 10 Foto 2 di 10 Foto 3 di 10 Foto 4 di 10 Foto 5 di 10 Foto 6 di 10 Foto 7 di 10 Foto 8 di 10 Foto 9 di 10 Foto 10 di 10

"Eleganza per tutti, anche per noi"

"Eleganza per tutti, anche per noi". E’ con questa idea che è nata una sfilata davvero unica nel suo genere che per qualche ora ha saputo mettere da parte le loro fragilità e regalare abbracci e sorrisi. Dunque dopo il forte successo riscosso nel 2022 con "CalendArte - 365 giorni da incorniciare" (un bellissimo viaggio alla scoperta delle opere d’arte più belle al mondo reinterpretate dagli ospiti del centro) quest’anno il centro socio educativo ha voluto puntare sul tema della moda.

Un parterre de roi ha preso parte alla sfilata di moda: in prima fila c'era il sindaco Maurizio Bono accompagnato dall'assessore alla Cultura Evi De Marco e al consigliere comunale Michele Bertani. Non poteva mancare il parroco don Giandomenico Colombo e don Gabriele Villa.

Il grazie ai commercianti che hanno donato o prestato i vestiti

Tantissime le persone che hanno lavorato alla serata, a partire dai comercianti che hanno donato o prestato gli abiti (20043, Ape social wear, Anna Buccino, Emeclò, Massimo Tarizzo, Musani Couture, Max&Teo, Pizzati e Alessandra). Simona e Steve hanno intrattenuto i presenti con le basi musicali mentre le decorazioni sono state realizzate da "La Serra Social Green". Il rinfresco è stato organizzato da Fabio Silva, mentre Cesare Brivio si è occupato dei cablaggi, Cinzia delle acconciature e gli educatori, i volontari e gli amici del Cse La Vite hanno messo in piedi il backstage.

Il calendario 2023 dedicato alla moda

"Calendarte 2023 "sarà dedicato alla moda, un campo dal quale non vogliamo essere esclusi – hanno spiegato gli educatori – L’obiettivo è portare sotto i riflettori un’idea nuova di bellezza, che non ha bisogno dello sguardo degli altri per riconoscersi: tutti devono sentirsi apprezzati a prescindere. I nostri ospiti ogni giorno si battono per l’integrazione e l’autonomia fra cosi di danza, teatro, riciclo, pet-therapy. Questi aspetti li aiutano a contare su se stessi indipendentemente dal grado di disabilità: una missione possibile".

Il saluto di Stefano Viganò e di Roberto Vipadi

A dare il via alla serata ci ha pensato Stefano Viganò, presidente dell'associazione del Volontariato di Arcore e Roberto Vipadi, educatore del centro socio educativo di via Roma che ha spiegato i motivi che hanno portato i ragazzi a scegliere il tema della moda per il loro calendario 2023.