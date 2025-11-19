Modifica la targa con un pennarello: 39enne brianzolo denunciato

Una F è stata trasformata in una E, utilizzando un pennarello indelebile nero. E così un 39enne residente ad Arcore, fermato ieri pomeriggio, martedì 18 novembre 2025, a Brugherio, dalla Polizia Locale, è stato denunciato per aver taroccato la targa posteriore della sua Alfa Romeo Giulia. Oltre ad aver dovuto dire “addio” all’auto, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Modifica la targa dell’auto: denunciato 39enne

A finire nei guai è stato un automobilista residente ad Arcore, che è stato sottoposto a un controllo dagli agenti in via Kennedy. La targa modificata (aggiungendo una stanghetta alla F, di fatto “retrodatando” di qualche anno il veicolo) era quella posteriore, che è balzata all’occhio degli attenti operatori del Comando di via Quarto

Il 39enne a quel punto è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato (articoli 477 e 482 del Codice penale) e uso di atto falso (articolo 489). La targa alterata è stata sequestrata, come pure la macchina.