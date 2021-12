Novità

Nuove fermate per la linea Z320 e per il trasporto a chiamata.

Si modifica il servizio del trasporto pubblico locale a Vimercate. La Giunta Comunale con una spesa di 18.910 euro ha dato il via libera al progetto definitivo ed esecutivo che aggiunge una fermata al trasporto a chiamata (shotl) e aggiunge due nuove fermate in via Damiano Chiesa lungo il percorso della linea Z320 (Vimercate Arcore).

Modifiche al trasporto pubblico locale a Vimercate

Per quanto riguarda la linea Z320, grazie alla collaborazione tra il Comune di Vimercate e l’Agenzia per il Trasporto Pubblico di Milano, Monza Lodi e Pavia è stato uniformato il percorso piazza Marconi – Nuovo Ospedale – Stazione FF.SS. di Arcore (a fronte di 2 attuali itinerari distinti, uno per la navetta piazza Marconi – Nuovo Ospedale e un altro per piazza Marconi – Stazione FF.SS. di Arcore).

Sul tragitto che transita da via Chiesa sarà quindi realizzata una fermata in corrispondenza del parco “A tutto sport” in direzione Arcore e una fermata in corrispondenza della palestra della scuola “Da Vinci” in direzione Vimercate. Sarà inoltre risagomato il marciapiede del lato ovest, all’angolo con via Brianza, per consentire in sicurezza la svolta dei bus provenienti da via Brianza.

Per raggiungere più agevolmente il centro riabilitativo Don Gnocchi di via Rossino sarà attivata una nuova fermata del trasporto a chiamata anche in questo caso sarà realizzato un marciapiede con relativa postazione della fermata.

Completano gli interventi la segnaletica orizzontale e verticale. I lavori inizieranno tra alcune settimane dopo l’aggiudicazione del relativo bando di gara.

