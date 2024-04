Molla tutto e ricomincia a Tenerife

Il suo scopo nella vita è quello di stare bene. Così Marco Galbiati, 33 anni, di Biassono, ha deciso di mollare tutto e di trasferirsi a Tenerife dove ha aperto un ristorante nella parte nord dell’isola.

Ricomincia a Tenerife

Laureato in Comunicazione e Società (Scienze Politiche), Marco ha sempre lavorato nel mondo della ristorazione, per cui nutre un grande amore e una grande passione. «Ho lavorato cinque anni per una start up nel mondo della ristorazione di Milano, ora azienda - ci racconta - Ho iniziato come manager per poi diventare trainer, fra Milano, Torino, Verona, Firenze e Londra. Precedentemente ero a Dubai. Sono sempre stato nomade, ho vissuto per anni fuori dal Bel Paese e ora vivo “stabilmente” a Santa Cruz de Tenerife, che comunque per me non è un punto di arrivo ma di partenza».

Il supporto di amici e famigliari

Dopo un primo periodo in cui ha lavorato come bar tender per inserirsi e imparare lo spagnolo, è poi riuscito ad aprire un ristorante, Greenlight. Un sogno per molti ma prima di partire Marco suggerisce di studiare bene lo spagnolo, perché è vero che questa lingua somiglia all’italiano, ma non saperla parlare o farlo in maniera basica può voler dire qualche difficoltà in più nel cercare lavoro.

Genitori e amici erano abbastanza preparati al fatto che Marco prima o poi sarebbe partito: «I miei genitori, poverini, sono abituati a vedermi partire. Ogni volta è complesso ma il loro sostegno è sempre stato forte e presente e, per me, sono e restano il più grande punto di riferimento. I miei amici sono abituati alle mie partenze ma ci sentiamo su base quotidiana e, appena possono, prendono un aereo per venire qui. Direi che sono un ragazzo fortunato».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 16 aprile 2024.