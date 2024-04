Monsignor Delpini a Ronco Briantino per i 90 anni della chiesa

Festa per i 90 anni della chiesa maggiore di Ronco Briantino. A celebrare questo importante traguardo storico è stato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ieri, giovedì 4 aprile, ha fatto visita alla piccola comunità brianzola.

Monsignor Delpini a Ronco Briantino

Ieri sera, in occasione dei 90 anni dalla consacrazione della chiesa parrocchiale, intitolata a Sant'Ambrogio ad Nemus, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha celebrato la messa solenne e salutato le centinaia di fedeli presenti. Un grande onore per la comunità di Ronco ospitare Delpini, il quale si è sentito altrettanto onorato:

"Grazie per avermi accolto con così tanto calore - ha dichiarato l'arcivescovo - Per me è un onore essere presente per questo importante anniversario. Ringrazio l'Amministrazione comunale, ringrazio il gruppo degli Alpini, le Forze dell'Ordine e tutti voi che siete intervenuti questa sera".

I doni della comunità

Al termine della messa la Parrocchia ha consegnato alcuni regali a monsignor Delpini, per ringraziarlo della speciale visita: un libro con la storia della chiesa e un calendario con le date più importanti della vita parrocchiale. Per ogni mese un immagine storica, e non, della chiesa e alcune strofe di una poesia di in dialetto dedicata alla chiesa accompagneranno il calendario; infine un cesto con all'interno alcuni prodotti locali, essendo Ronco un paese di origini e tradizione contadine. Poi, un lungo applauso dei fedeli ha accompagnato l'arcivescovo all'uscita tra saluti e ringraziamenti.

La festa continua

Le occasioni di incontro per questo grande anniversario seguiranno domani, sabato 6 aprile, al Cineteatro Pio XII, alle 21, dove Luca Frigerio interpreterà "Ambrogio, l’anima e il volto": un viaggio tra storia, arte, fede e tradizioni alla scoperta di Sant’Ambrogio, patrono di Ronco. Domenica 7 aprile, poi, giornata ricca di eventi: alle 10.30 si terrà la messa solenne nella chiesa parrocchiale, seguita da un aperitivo per tutti. Alle 15 saranno allestiti dei giochi in oratorio, mentre alle ore 16.30 avrà luogo il concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi sul piazzale della chiesa. In serata, la solenne processione con le reliquie dei Santi Martiri Greci lungo le vie del paese. Infine, uno spettacolo pirotecnico avvolgerà Ronco nella magia.

Le celebrazioni si chiuderanno martedì 9 aprile con la messa delle 6 nella memoria liturgica della consacrazione della chiesa ad opera del cardinale Ildefonso Schuster avvenuta esattamente nell’aprile del 1934.